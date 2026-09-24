Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Lukijalta: Moni ravintola joutuu pakon edessä vaihtamaan ulkomaiseen raaka-aineeseen
Tilaajalle | Eeva Korimäki pelkää peltojensa puolesta – sama huoli koskee 10 prosenttia koko Varsinais-Suomen peltoalasta