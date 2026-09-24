EU-komissiolta hyväksyntä Keskon Dahl-kaupoilleKyseessä olisi Keskon historian suurin yrityskauppa.
EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja.
Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä.
Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa.Artikkelin aiheet
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