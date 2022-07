Teemu Okkolin iloitsee Hentun Liisan kymmenestä vastustajasta, mutta toivoo voittavansa niistä jokaisen

Kuninkuusraviviikonlopun avainvalmentajia on Teemu Okkolin, jolla on menestyssaumoja useammassakin profiililähdössä. Paras sauma on Hentun Liisalla, joka on suuri suosikki historian ensimmäisen Pikkuprinsessan voittajaksi.