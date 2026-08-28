Viikonlopun ravit: Ikäluokkakisat jatkuvat Suomenhevosten DerbylläKotimaan katseet kääntyvät lauantaina Killerille, jossa on suomenhevosten Derbyn lisäksi viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaali. Ruotsissa päähuomion kerää Sundsvall Open Trot.
Perjantai 28. elokuuta
Kuopiossa järjestetään perjantaina ja lauantaina Hyvän mielen hevonen -tapahtuma. Koko perheen tapahtumassa tutustutaan hevosiin, poneihin ja niihin liittyviin harrastuksiin.
Perjantain päätteeksi ajettavissa raveissa on ohjelmassa viisi ponilähtöä ja seitsemän ravilähtöä.
Illan pääravit ajetaan Jokimaalla. Tie Suur-Hollolaan -karsinnassa nähdään nousevien kolmivuotiaiden lämminveristen menoa.
Karsinnassa kannattaa seurata Bradley Expressin menoa. Tero Pohjolaisen valmentama Readly Expressin poika antoi uransa toisessa startissa myrskyvaroituksen.
Ruuna ravasi täyden matkan voltin aikaan 15,2. Kolmas puolikas meni komealla tyylillä 12,5-vauhtia, jolloin muut kilpailijat putosivat kymmenien metrien päähän.
Bergsåkerissa on viikonloppuna kaksipäiväiset ravijuhlat. Perjantaina sekä kylmä- että lämminverisillä on ohjelmassa 3140 metrin maratonmatka.
Lauantai 29. elokuuta
Killerin lauantairaveissa on kaksikin arvolähtöä. Viisivuotiaiden suomenhevosten Derbyssä voittajalle on luvassa 36 000 euron ykköspalkinto.
Kisaan lähtee suosikkina Siirin Toive. Petri Laineen suojatti on ottanut kauden molemmissa starteissa muilta luulot pois. Oman karsintansa ori voitti eleettömästi komealla ajalla 24,9a. Rebyytti oli karsintalähdön hieno kakkonen, vaikkei voinut voittajalle yhtään mitään.
Toisena haastajana kisaan lähtee Vipinän Vihellys. Heikki Mikkosen treenattava on tehnyt tällä kaudella lähes virheetöntä jälkeä. Laukkojen jäätyä vähemmälle on tulostakin syntynyt. Ori ei ole ensimmäisillä metreillä nopein, mutta siitä eteenpäin se on todella sitkeä menijä.
Heikintuuli voitti oman karsintalähtönsä oikein mukavalla tyylillä. Karsintojen epätasaisuus puhutti Killerillä ravikansaa. Heikintuulen voittama karsintalähtö oli tasoltaan kaikkein vaatimattomin.
Viisivuotiaitten tammojen Kasvattajakruunun finaalin suosikki on Ginza. Valmentajanvaihdoksen jälkeen pelkkiä voittoja napsinut tamma on ottanut voittonsa huonoista lähtöradoista huolimatta. Karsintavoiton myötä Santtu Raitalan tuttuun tapaan ohjastama tamma kiihdyttää kakkosradalta 15 000 euron ykköspalkinnon jahtiin.
Haastajista mainitaan Fabiana Hoist sekä Vivillion, jonka kuulumisista Juho Ihamuotila kertoo MT Hevosissa perjantaina.
TotoTV:n studiolähetystä vetää Jere Törmänen. Asiantuntijana toimii Marko Lähteenmäki, ja varikolta kommentit kerää Juuso Väyrynen.
Lauantaina Bergsåkerissa ajetaan Sundsvall Open Trot, jonka voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla. Kisan selkeä ennakkosuosikki on Åby Stora Prisissä hirmusuorituksen tykittänyt Epic Kronos.
Katja Melkon High on Pepper on mukana kisassa, mutta Rikard Skoglundin ohjastama voimaruuna ei kuulu aivan kuumimpien suosikkien joukkoon.
Sunnuntai 30. elokuuta
Sunnuntaina kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Kannuksessa aletaan ravaamaan jo puolen päivän aikaan. Joensuussa hevosvoimat pääsevät valloilleen tuntia myöhemmin.
Ruotsissa ajetaan sunnuntaina kolmet ravit. Toto85 ratkotaan Tanskan Charlottenlundissa, jossa iltapäivän päälähtö on Tanskan Derby.Artikkelin aiheet
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