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Juuri nyt | Tämä marjamehu on kuin isoäidin tekemää
Tilaajalle | Tutkimus: Porojen laidunnuksella luultua suurempi vaikutus arktisen tundran kukkiin ja hyönteisiin