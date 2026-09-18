Kiellettyä yhteistyötä dopingista kilpailukieltoon määrätyn valmentajan kanssa – Hippos antoi välittömän kilpailukiellonAiemmin kilpailukieltoon määrätyn Mari Leinosen hevosia valmennukseensa ottanut Hannu Prokkola on joutunut toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. MAS Josefina jää kilpailukiellon myötä pois lauantain Villinmiehen Tammakilvasta.
Hannu Prokkola otti Mari Leinoselle määrätyn kilpailukiellon jälkeen valmennukseensa Leinosen valmennuksessa aiemmin olleet MAS Josefinan ja Icellan. Myöhemmin Prokkolan valmennukseen siirtyi myös Overhead Panel.
Leinonen määrättiin elokuussa kahden vuoden kilpailukieltoon, kun Jyväskylässä 13. kesäkuuta Overhead Panelilta otetussa virtsanäytteessä oli kansainvälisen raja-arvon ylittävä pitoisuus kobolttia.
Leinosen naapurissa asuva Prokkola toimii harrastajalisenssillä. Saatuaan tiedon valmennuksen muutoksista Suomen Hippos lähetti Prokkolalle selvityspyynnön.
Prokkolan selvityksen käsiteltyään Hippoksen sääntövaliokunta katsoi, että Prokkolalla on ravikilpailusäännöissä tarkoitettua kiellettyä yhteistyötä Leinosen kanssa.
Suomen Hippoksen hallitus määräsi Prokkolan torstaina pitämässään kokouksessa välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. Kilpailukiellon voi purkaa osoittamalla, että kielletty yhteistyö on päättynyt.
MAS Josefina selvisi lauantaina Lappeenrannassa ajettavaan Villinmiehen Tammakilpailun finaaliin, mutta vastuuvalmentajan kilpailukiellon vuoksi hevonen ei pysty osallistumaan kilpailuun.
Hippos lähetti selvityspyynnön myös Bea-Maria Puikkoselle, jolle siirtyi viisi Pertti Puikkosen aiemmin valmentamaa hevosta. Bea-Maria Puikkosen selvityspyynnön perusteella todettiin, että kyse on itsenäisestä yritys- ja valmennustoiminnasta, eikä kielletystä yhteistyöstä.
Pertti Puikkonen määrättiin 18 kuukauden kilpailukieltoon elokuussa kortisonin käytöstä.Artikkelin aiheet
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