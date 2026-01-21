Päivän ravit: Vermon arvolähdön karsinnoissa laatuhevosia – toistaako Harri Koivunen Turun tempun?Toto75-kierroksilla on saatu maltillisillakin bonuksilla mukavia vaihtoja. Näin voi käydä myös Vermon keskiviikkoisella jackpot-kierroksella, jossa on myös urheilullista tasoa.
Keskiviikkoisin vanhojen vitsien ystävät toivottelevat toisilleen mukavaa pikkulauantaita. Vermossa tässä on totuuden siemen, sillä keskiviikkoisessa Toto75-pelissä on mukana lauantailähdöistä tuttuja talven tähtiä.
Esimerkiksi Morison, Herbie Malibu, Heartbreaker, Green River’s Zack ja BWT Iceman on nähty hiljattain viikon päätapahtumissa. Kun keskiviikon pääpeliä nostaa lähes 38 000 euron jackpot-raha, on illasta tulossa monessa mielessä mukava.
Keskiviikko on myös uuden talvisen suurkilpailun karsintapäivä. Hevari Winter Bonuksessa ajetaan neljä karsintalähtöä. Kilpailun finaali ajetaan helmikuun ensimmäisenä lauantaina. Voittaja palkitaan 20 000 euron ykköspalkinnolla.
Yhdeksän lähtöä käsittävien ravien viimeisessä lähdössä Harri Koivusella on mukana peräti neljä hevosta. Kvartetti on yhtä hevosta vaille sama, jolla alkuvuoden menestynein valmentaja otti viime viikolla kotiradallaan Turussa nelosvoiton.
Menestystä on odotettavissa myös Vermon lähdöstä, vaikkakin Turun tempun toistaminen olisi kova temppu.
Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto75 pyrähtää käyntiin kello 19.00.
Vermon valojen sammuttua Ruotsissa päästään Toto86-pelin kimppuun. Perinteisesti keskiviikon peli on jaettu kahdelle radalle, jotka ovat tällä viikolla Bergsåker ja Solvalla.
Suomalaisittain mielenkiintoinen vierailu on Bergsåkerin avoimessa kylmäverilähdössä, johon ”Härmän häjy” Antti Ala-Rantala tuo Havglimtin. Norjalaissyntyinen ruuna on äitynyt hienoon vireeseen pitkän sairaslomansa jälkeen.
Ala-Rantalan suojatti ei kuulu lähdön kuumimpien suosikkien joukkoon. MT Hevosille härmäläinen kertoi, että Havglimt on enemmän vahva kuin nopea.
”Autolähdössä Havglimt pääsee toki volttilähtöä paremmin matkaan. Se pystyy menemään 23-alkuisen tuloksen. Mihin se sitten riittää on toinen asia”, Ala-Rantala totesi alkuviikosta.
Lähdön suosikki on vahvaa työtä tehnyt, Jan-Olov Perssonin valmentama Oppgårdsdrängen. Aina mielenkiintoinen Tekno Jerven palaa yhdeksän kuukauden tauolta.
Toto86-peli starttaa kello 21.30.
