Päivän ravit: Seinäjoki perui ravit, katseet kääntyvät Ruotsiin Hankalat keliolosuhteet pakottivat perumaan tiistain ravit Seinäjoella. Ruotsissa ravataan sekä lounas- että iltaravit.

Hanna Lähdekorpi on tiistain mielenkiintoisin suomalaisnimi Jägersrossa. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Hiljaisena päivänä voidaan rauhoittua hetkeksi ajajaliigan ääreen. Santtu Raitala on ollut alkuvuoden täysin pitelemätön, ja sama meno jatkui maanantaina Kuopiossa.

Pihtiputaan ohjastajamestari narutteli Savon sydämessä neljä voittoa. Tämän myötä Raitalan kokonaissaldo on vuodelta 2026 tällä hetkellä 79 voittoa.

Ero toisena olevaan Jarmo Saarelaan on venähtänyt jo 50 voiton mittaiseksi. Saarelalla on 29 voittoa, ja Hannu Torvisen voittomäärä on tällä hetkellä 26. Ari Moilasella on 25 voittoa ja Tuukka Variksella 22 ykkössijaa.

Raitalan voittoprosentti on alkuvuodesta hulppeat 32. Pihtiputaalainen on voittanut siis lähes joka kolmannen starttinsa. Kyyti on ollut todella kylmää, sillä viime vuonna voittoprosentti oli 26.

Pahinta ravinälkäänsä voi tiistaina lievittää ulkomaan tarjonnalla. Ruotsissa lounasravit alkavat tuttuun tyyliin jo kello 13.20. Tänään lounastetaan Bergsåkerissa, missä peleinä ovat sekä Toto4 että Toto5.

Ranskan Toto4 on tarjolla tänään Enghienissä. Peli sulkeutuu Enghienin osalta kello 17.13.

Illalla ravataan Jägersrossa, ja päivän pääpeli on Toto64. Hanna Lähdekorvella on montélähdössä mukana Con Padre, jota ratsastaa Linnea Djupdahl.

Montéssa hyvin toimivalle ruunalle on löydetty nappisarja, missä se riittää ilman haavereita pitkälle. Samaa mieltä on myös pelikansa, joka on löytänyt ruunan 64-pelin suosikiksi.

Kuukausi sitten Mantorpissa Con Padre lähti kahdelta takamatkalta, ja jäi lähdössä vielä reilusti lisää. Ruuna otti porukan kiinni nopeasti. Kuluttavan reissun jälkeen se kiri vielä mallikkaasti neljänneksi. Jos lähtötouhut sujuvat tällä kertaa vähänkin sutjakammin, on Con Padre lähdössään vahvoilla.

Jägersron Toto64 alkaa kello 20.30.