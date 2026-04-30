Aasilla pitää olla lajitoveri vasta vuonna 2028 − hevosten hyvinvointiasetukseen useita täsmennyksiä ja siirtymäaikoja Pihattojen ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksia koskeva siirtymäaika yhtenäistettiin yhteiskarsinoiden siirtymäajan kanssa.

Aasilla tulee olla seuranaan lajitoveri vuodesta 2028 lähtien. HELINÄ KUUSELA / LEHTIKUVA.

Muutokset valtioneuvoston asetukseen hevosten hyvinvoinnista tulevat voimaan 7. toukokuuta. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi asiasta torstaina.

Asetus tuli voimaan vuoden alussa, mutta nyt siihen on sisällytetty useita täsmennyksiä ja siirtymäaikoja.

Lisäaikaa annettiin muun muassa asetukselle, jonka mukaan aasilla tulee olla seuranaan lajitoveri. Aasilla on oltava aasikaveri vasta vuoden 2028 alusta alkaen. Poikkeuksena hyväksytään, että hevosen ja aasin risteymä voi olla aasitamman lajitoverina, jos kyseessä on sen oma jälkeläinen.

Lisäksi muun muassa tamman ja sen vieroittamattoman varsan yhteiskarsinalle säädettiin uudet vähimmäispinta-alavaatimukset sekä niitä koskeva siirtymäaika. Samalla pihattojen ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksia koskeva siirtymäaika yhtenäistettiin yhteiskarsinoiden siirtymäajan kanssa.