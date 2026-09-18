Ravikeskusjärjestö Suomen Hippoksen hallitus langetti torstain kokouksessaan rangaistuksia ravialaa kuohuttaneessa puhelinhäirintäjupakassa.

Kuten MT pari viikkoa sitten uutisoi, häirinnän kohteena oli muutama näkyvä ravialan hahmo. Häirintä oli heidän nimissään tehtyjä puheluita sekä heille muiden ihmisten nimissä tehtyjä soittoja.

Hippoksen tiedotteen mukaan mukana on ollut seitsemän henkilöä, joista kuudella on Hippoksen myöntämä lisenssi tai ajolupa. Asiasta on pyydetty selvitykset sekä epäillyiltä soittajilta että soiton kohteeksi joutuneilta.

Selvitysten perusteella Elina Miettuselle määrättiin kolmen kuukauden kilpailukielto ja Santtu Raitalalle yhden kuukauden kilpailukielto. Kiellot alkavat 24. syyskuuta, eli Raitala on sivussa ohjastustehtävistä jo reilun viikon päästä ajettavissa Kriteriumin finaaleissa.

Selvitysten perusteella he ovat esiintyneet puheluissa toisena lisenssinhaltijana. Rangaistuksia annettaessa on arvioitu soitettujen puhelujen sisältöä ja rikkeiden vakavuutta. Hallitus piti raviradalle soitettua puhelua vakavimpana tekona.

Hanna Lepistölle, Valtteri Lintulalle, Tuukka Varikselle ja Ilona Rekilälle annettiin varoitus. Hippoksen mukaan he olivat selvitysten perusteella olleet mukana toiminnassa, mutta kieltävät esiintyneensä puheluissa toisena henkilönä eikä toisena henkilönä esiintymisestä ole muuta näyttöä. Varoituksen saaneet eivät kuitenkaan ole puuttuneet epäasialliseen toimintaan.

Hippos asettaa tapauksessa rangaistuksia ravikilpailusääntöjen sekä lisenssimääräysten perusteella. Lisenssimääräyksissä on muun muassa kohta raviurheilun maineen vahingoittamisesta.

”Tapaus on saanut merkittävää negatiivista julkisuutta ja Hippoksen hallitus katsoo sen vahingoittaneen raviurheilun mainetta. Toiminta on kokonaisuudessaan moitittavaa ja raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman vastaista. Yksi vastuullisuusohjelman ja Suomen Hippoksen tavoitteista on, että raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteisössä on ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle”, Hippos toteaa tiedotteessaan.