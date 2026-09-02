Hevosalalle luvattiin ensi vuodeksi neljä miljoonaa aiemmin pelättyä enemmänTiistaina julkistettu valtion ensi vuoden budjettiesitys oli hevosalan kannalta kohtuullisen positiivinen. Suomen Hippos kaipaa edelleen varmuutta tulevien vuosien rahoitukseen.
Hevostalouden edistämiseen on ensi vuoden talousarvioesityksessä budjetoitu 28 miljoonaa euroa. Aiemmin kesällä hevostaloudelle oli kirjattuna 24 miljoonan rahoitus, eli lisärahoitusta löytyi neljä miljoonaa.
Tälle vuodelle hevostalouden edistämiseen on siirtomäärärahojen kanssa budjetoitu noin 32 miljoonan euron rahoitus. Näillä näkymin tukitaso tulee siis laskemaan ensi vuodeksi noin neljä miljoonaa euroa.
Hevostalouden rahoitus on murrosvaiheessa. Suomen rahapelimarkkinat aukeavat ensi vuoden puolivälissä kilpailulle, ja hevosalan on tarkoitus jatkossa hankkia rahoitustaan oman peliyhtiönsä kautta.
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos on perustanut ruotsalaisen hevospelijätti ATG:n kanssa yhteisen peliyhtiön Hippos ATG:n, joka aloittaa Suomen markkinoilla kilpailun auetessa.
Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo toteaa järjestön tiedotteessa ensi vuoden rahoitustason olevan merkittävä korjaus aiemmin esitettyyn. Lehtisalo kuitenkin kertoo olevansa pettynyt siihen, että hallitus ei ole antanut selkeää ratkaisua pidemmälle aikajänteelle.
”Toimiala nähdään päättäjien puheissa merkityksellisenä, mutta tämän pitäisi siirtyä myös konkreettisiin rahoituspäätöksiin. Tätä odotetaan nyt täydentävän esityksen yhteydessä”, Lehtisalo toteaa.
Juttua korjattu 3.9. kello 17.28: Vuoden 2026 tukitaso on noin 32 miljoonaa, ei 30 miljoonaa, kuten jutussa aiemmin luki.Artikkelin aiheet
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