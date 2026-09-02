Metsäteollisuudesta yllättävän hyviä lukujaMetsäteollisuuden tuotanto ja viennin arvo kasvoivat tämän vuoden toisella neljänneksellä.
Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja viennin arvo kasvoivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna, kerrotaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa.
Kaikkien päätuoteryhmien tuotanto kasvoi suhteessa edellisvuoden vastaavaan neljännekseen. Kartongin tuotantomäärä kasvoi lähes 16,8 prosenttia ja sitä tuotettiin yhteensä 1,1 miljoonaa tonnia.
Paperin tuotanto nousi vuoden takaiseen verrattuna 4,2 prosenttia. Sellun tuotanto kasvoi vaivaisen prosentin.
Kaikista heikointa tuotannon kasvu oli sahatavarassa, jonka tuotanto kasvoi vain puoli prosenttia.
Kemiallisessa metsäteollisuudessa kannattavuus on kääntynyt kasvuun.
Metsäteollisuustuotteiden viennistä saatiin vertailukautta enemmän euroja. Yhteensä metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,8 prosenttia ollen 3,3 miljardia euroa.
Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan 2,4 miljardia euroa ja puutuoteteollisuuden 0,9 miljardia euroa.
Viennin arvo tarkoittaa ulkomaille vietyjen tuotteiden rahamääräistä arvoa.
Kohentuneista luvuista huolimatta suhdannetilanne jatkui Metsäteollisuus ry:n mukaan heikkona toisella neljänneksellä. Geopoliittiset jännitteet tuovat kauppasuhteisiin epävarmuutta, ja kuluttajien varovaisuus jatkuu.
Tehostamistoimet ovat parantaneet yhtiöiden kannattavuutta. Kemiallisessa metsäteollisuudessa kannattavuus on kääntynyt kasvuun.
Mekaanisen metsäteollisuuden kannattavuutta heikentää raaka-aineen eli tukkipuun korkea hinta. Suhdanneodotukset ovat Metsäteollisuus ry:n mukaan kääntyneet nyt varovaiseen nousuun.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat