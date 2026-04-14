Daniel Redénin Keep Askingille Finlandia-kutsuDaniel Redénin Keep Asking avasi viisivuotiskautensa hienolla voitolla Färjestadin pitkäperjantain raveissa. Menestysvalmentaja toivoo suojattinsa lunastavan Elitloppet-lipun Vermosta.
Vermon Finlandia-Ajon viidennen kutsun sai ruotsalaisen Daniel Redénin viisivuotias Keep Asking.
Pohjois-Amerikassa syntynyt ori kilpaili viime vuonna ensimmäistä kauttaan Pohjoismaissa. Keep Asking voitti nelivuotiskaudellaan muun muassa Solvallassa Prix Tetrick Wanian sekä Mikkelissä ajetun Eugen Pylvänäisen Muistoajon.
Viisivuotiskautensa pitkänä perjantaina Färjestadin viisivuotislähdössä voitolla avanneella oriilla tähdätään Elitloppetiin. Finlandia-ajon voittajalle on tarjolla pinkki kirjekuori toukokuun lopussa Solvallassa ajettavaan Elitloppetiin. Redénin tallin manageri Anders Malmrot uskoo Keep Askingin mahdollisuuksiin Vermossa.
”Keep Asking on mielestämme potentiaalinen Elitloppet-osallistuja. Mikäli vain saamme hyvän lähtöradan Finlandia-ajoon, on voitosta puhuminen realismia”, Anders Malmrot toteaa Vermon tiedotteessa.
Keep Asking juoksi ennätyksensä 09,5a sijoittuessaan toiseksi viime vuoden Elitloppet-sunnuntain nelivuotislähdössä Free Time Jepsonin vanavedessä. Färjestadissa vajaa kaksi viikkoa sitten Keep Asking juoksi tuloksen 10,2a. Anders Malmrot oli tyytyväinen kauden avausstarttiin.
"Olimme todella tyytyväisiä Keep Askingiin. Färjestadissa ei johtopaikan pitäminen sisäradan lähtöpaikalta ole helppoa. Keep Asking on niin lähtönopea, että se piti johtopaikan hallussaan pintakaasulla. Se suorastaan seuraa lähtöautoa kiihdytyksessä.”
Finlandia-viikonloppu ravataan Vermossa 9.-10. toukokuuta. 100 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo on sunnuntain ohjelmassa. Mailin matkan kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Lähtölista valmistuu maanantaina 4. toukokuuta.
Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset
Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
High on Pepper (Ruotsi) - valmentaja Katja Melkko
Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
Diva Ek (Italia) - valmentaja Alessandro Gocciadoro
Keep Asking (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
