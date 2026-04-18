Timo Nurmos tavoittelemaan toista Finlandia-Ajon voittoaanTimo Nurmoksen Mellby Knekt on kuudes Finlandia-Ajoon kutsuttu osallistuja. Timo Nurmos on voittanut Vermon suurkilpailun aiemmin vuonna 2019 Readly Expressin kanssa.
Kolmen viikon kuluttua sunnuntaina ravattavan Finlandia-ajon kutsuttujen hevosten lista täydentyy Timo Nurmoksen Mellby Knektillä. Jo pitkään Ruotsissa vaikuttaneen suomalaisvalmentajan suojatti on kuudes Finlandia-Ajoon kutsuttu osallistuja.
Seitsemänvuotias Mellby Knekt on kilpaillut tällä kaudella kolmesti. Kaikissa kauden starteissaan kolmen parhaan joukkoon sijoittunut Mellby Knekt voitti helmikuussa hopeadivisioonan finaalin Solvallassa. Ruunan vakio-ohjastaja Magnus A Djuse nähdään myös Vermossa Mellby Knektin ohjaksissa.
Reilut kaksi miljoonaa kruunua urallaan ansainnut Mellby Knekt oli mukana jo viime vuonna Elitloppet-karsinnassa. Tuolloin laukka pilasi mahdollisuuden finaaliin. Mellby Knekt on voittanut 13 uransa 23 startista.
Valmentaja on tyytyväinen suojattinsa vireeseen.
”Kuluva kausi on alkanut suunnitelmien mukaan. Viime startissaan ruuna kiri loppua todella kovaa, muttei ehtinyt kaukaa takaa 07-vauhtisessa lopetuksessa ohi voittajasta”, Timo Nurmos kertoo Vermon tiedotteessa.
Timo Nurmos tavoittelee uransa toista Finlandia-Ajon voittoa. Vuonna 2019 hänen valmentamansa Readly Express oli kisan paras Björn Goopin ohjastamana.
Finlandia-viikonloppu ravataan Vermossa 9.-10. toukokuuta. 100 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo on sunnuntain ohjelmassa. Mailin matkan kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Lähtölista valmistuu maanantaina 4. toukokuuta.
Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset
1. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
2. High on Pepper (Ruotsi) - valmentaja Katja Melkko
3. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
4. Diva Ek (Italia) - valmentaja Alessandro Gocciadoro
5. Keep Asking (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
6. Mellby Knekt (Ruotsi) - valmentaja Timo Nurmos
