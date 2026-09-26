Vihreät haluaa kontrollia datakeskusten rakentamiseen – ”Hankkeet etenevät sattumanvaraisesti sen mukaan, kuka ehtii ensin”Puolue julkisti lauantaina eduskuntaryhmän linjaamat reunaehtonsa datakeskushankkeille Suomessa.
Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi.
Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa.
Pitko kuvailee tiedotteessa Suomen olevan juuri nyt datakeskusten villi länsi.
”Hankkeet etenevät sattumanvaraisesti sen mukaan, kuka ehtii ensin, eikä niiden arvioimiseksi ole saatavilla avointa tietoa”, Pitko sanoo.
Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa.
Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden mukaan datakeskusrakentamisen hyödyt eivät saa mennä muutamalle suuryhtiölle ja haitat jäädä suomalaisten sekä suomalaisen luonnon maksettavaksi.
Vihreät vaatii myös velvoittavaa ekologista kompensaatiota. Pakollinen ekologinen kompensaatio tarkoittaisi Pitkon mukaan sitä, että rakennuttajan on palautettava vähintään yhtä paljon luontoarvoja menetetyn tilalle muualla.
STT uutisoi reilu viikko sitten, että teknologiajätti Googlen Suomen-datakeskustyömailla Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa epäillään tehdyn laittomia hakkuita. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken.Artikkelin aiheet
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