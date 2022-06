Ravivihje: suomalaisissa mahti-ideaa Bodenin jackpotissa Bodenissa on lauantain hämärtyvässä kesäillassa upeat ravit, mahtava 75-jackpot ja loistavia suomalaisideoita. Voiko enempää toivoa?

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Bodenin kierros sulkeutuu vasta 21.30 Suomen aikaa ja siinä on vajaan 2,1 miljoonan euron jackpot täysosumille eli todella suuret ravivoitot ovat nyt mahdollisia. Kohteissa on roppakaupalla suomalaista kiinnostusta. Muutamassa tapauksessa näissä on myös kovasti pelillistä ideaa. Suuren suosikin Don Fanucci Zetin kaveriksi on vain hankala löytää pankkia joka tuntuisi turvalliselta.

Pankki

Norrbottens Stora Prisissä on taas miljoonan kruunun ykköspalkinto, joka on vahvasti menossa Stall Zetin ”pohjattomaan säiliöön”. Don Fanucci Zet epäonnistui Elitloppet-finaalin suosikkina, mutta ulkoradalta lähdön pummaaminen ei ole liki. Kaiketi hevosella on hyvä terveystilanne, kun se on Bodeniin ilmoitettu. Kapasiteetiltaan se on ylivoimainen, kuten suursuosikkiasema Elitloppetissa kertoo.

Muita pankkeja ei siis pysty nimeämään, mutta parhaat ideavarmat tulevat suomalaisjoukkueesta. Endless Story (T75-4) on todella kova ja lahjakas menijä, jonka tehtävä Diamantstoetissa tuntuu sopivalta, eikä peliosuus ainakaan alustavasti ole taivaissa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toinen suomalaishevonen Frozen A.F. (T75-5) on myös liki juoksuradan paikaltaan Örjan Kihlströmin lainakuskaamana. Ruuna jäi toissa kerralla Uumajassa pussiin 75-lähdössä ja voitti viimeksi Bodenissa Veera Vekolan ohjastamana niukasti mutta varmasti. Vekola ei käskynyt hevostaan lainkaan.

Potintekijät

Kakkoskohteen norjalainen kylmäverinen Mietor on unohdettu peleissä, vaikka kunto on kohdallaan.

Tim Jerry Kaj Timgrenin valmennustallista tuntuu Bodenissa superidealta kovasta vastuksesta huolimatta. Ruuna avaa lujaa, joten hyvä paikka on plussa. Se lopetti viimeksi Ilkka-ajossa viimeisen kierroksen 12 ulkoratoja ei mitenkään erityisen nopealla radalla ja viimeiset 600 metriä taittuivat kolmatta rataa 09,5-tahtia. Kenkien riisumisesta oli iloa, ja alustavaan tiedon mukaan nyt jatketaan paljasjaloin.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Vihjesysteemi:

5, 9, 12, 2, 11, 3 (10,6)

6, 13, 15, 3, 11, 12, 1 (8,2)

6, 2 (8,5)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

8, 1, 5 (4,7)

6, 3, 2 (4,1)

7, 3, 1, (8,5)

8 Don Fanucci Zet (5,1)

2 268 riviä x 0,05 e=113,40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä