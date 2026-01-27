Päivän ravit: Killerillä laatu korvaa määrän, Ranskassa Ojanperällä kaksi viivallaTiistaina ravataan Jyväskylässä. Lähdöissä on hieman verenvähyyttä, mutta mukana on laadukkaita menijöitä. Antti Ojanperä puolestaan on tiistaina tositoimissa Vincennesissä.
Antti Ojanperältä starttaa Pariisin iltapäivän ensimmäisessä lähdössä Goodwin Zet, jota ohjastaa 2850 metrin matkalla Damien Bonne. Suomen viime vuoden voitokkain lämminverinen on tähänastisissa Ranskan starteissaan sijoittunut parhaimmillaan kolmanneksi. Goodwin Zetin lähtö starttaa kello 14.55.
Kenzo Benoisin vuoro koittaa ravien viimeisessä lähdössä kello 19.00. 2100 metrin ryhmäajossa ruunaa ohjastaa Gabriele Gelormini. Myös Kenzo Benoisilla on tähän mennessä Ranskasta tilillään yksi kolmossija.
Killerillä ravataan tiistaina yhdeksän lähdön ravit, ja pelillistä pääosaa esittää neljännestä lähdöstä starttaava Toto5.
Santtu Raitala saapuu viikonlopun ohjastustehtävien jälkeen kotimaan kamaralle. Killerillä pihtiputaalaisella on koelähtö mukaan lukien yhdeksän hevosta ohjastettavana.
Raitalalla on tällä hetkellä kasassa 33 voittoa tammikuulta. Ohjastajamestarin ennätyskaudella 2022 niitä kertyi koko tammikuun aikana yhtä monta. Koko vuoden saldo oli silloin 402 voittoa.
Killerin Toto5-pelin alkajaisiksi nähdään mielenkiintoinen matsi. Kimmo Aholan käsissä kovaan voittovireeseen äitynyt Rocky Cobbler yrittää ottaa kolmannen peräkkäisen voittonsa.
Vastaansa Tiia Vehviläisen ohjastama ruuna saa Dimitri Hedmanin treenaamaan Ehlertin, jota valmentaja on kehunut voittosummaansa nähden kovaksi hevoseksi.
Ehlert palasi aiemmin tammikuussa pitkähköltä sairastauolta, ja oli siihen nähden hyvä. Jos toinen startti vie hevosta yhä lähemmäs omaa maksimia, ovat lähdön muut hevoset helisemässä.
Killerillä ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli hyrähtää käyntiin kello 19.10.
Ruotsissa illan ravit ajetaan Eskilstunassa. Toto64-pelin avainvalmentaja on Mattias Djuse, jolla on aamun peliprosenttien perusteella viivalla neljän kohteen ennakkosuosikit.
Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
