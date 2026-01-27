Saudi-Arabia satsaa nyt myös raviurheiluun: Uusi areena, valtavat palkinnot Saudi-Arabia aikoo panostaa voimakkaasti raviurheiluun. Ensi vuoden syksyyn valmistuvalla maan ensimmäisellä raviradalla on tarkoitus ajaa kautta aikojen suuripalkintoisin ravilähtö.

Jaa Kuuntele

Laukka-kisat ovat muun muassa Dubaissa tuttu näky, mutta tulevaisuudessa naapurimaa Saudi-Arabia alkaa satsata myös raviurheiluun. Kuva: Lars Jakobsson

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Saudi-Arabia on panostanut viimeisten vuosien aikana todella paljon kilparatsastukseen ja laukkaurheiluun. Maassa järjestetään vuosittain useita isopalkintoisia este- ja laukkakisoja. Raviurheilu on kuitenkin loistanut poissaolollaan yhdessä maailman suurimmissa öljyntuottajavaltioissa.

Asiaan vaikuttaa tulevan muutos ensi vuoden aikana. Saudi-Arabiaan on tarkoitus rakentaa suuri raviratakompleksi. Rakennusprojekti on tarkoitus toteuttaa läntisessä osassa maata sijaitsevan satamakaupunki Jeddan kaupungin läheisyyteen.

Rakennusprojekti kantaa nimeä Saheel Kingdom of Arabian Horses. Vincennesin raveissa ranskalaisen Equidia-kanavan haastattelema johtaja Ahmed Osilan kertoi lauantaina tarkemmin rakennussuunnitelmista.

Uuden radanrakennusprojektin virallinen julkistamispäivä on tammikuun 26. päivä. Ravirata rakennetaan King Abdullah Economic Cityn yhteyteen.

Tähän vielä rakennusvaiheessa olevaan kaupunkiin on tarkoitus rakentaa noin 7000 rakennusta. Tulossa on hotelleja, kauppoja ja kävelykatuja.

King Abdullah Economic City sijaitsee noin 20 minuutin ajomatkan päässä Jeddahin kansainväliseltä lentokentältä. Ahmed Osilan mukaan ravirata rakennetaan täysin tyhjästä.

Uuden saudi-projektin virallinen julkistuspäivä on tänään, mutta uusia havainnekuvia Saheel Kingdom of Arabian Horses -nimeä kantavan raviradan ulkoasusta ei vielä ole. Kuvassa laukkarata Dubaista. Kuva: Lars Jakobsson

”Olemme paraikaa Euroopassa tutkimassa erilaisia vaihtoehtoja rakentamiselle. Tehdessämme kaiken alusta lähtien, voimme yhdistellä parhaita ratkaisuja eri raviradoilta”, Ahmed Osilan kertoi Equidian haastattelussa.

Avajaisravit on tarkoitus ajaa Saudi-Arabiassa syyskuussa 2027. Palkintosummia ei Ahmed Osilan ei halunnut haastattelussa paljastaa.

Italialainen ravisivusto gaet.it kertoi kuitenkin, että avajaisraveihin olisi kaavailtu seitsemää lähtöä. Lähtöjen kokonaispalkintosummat vaihtelisivat sivuston tietojen mukaan 200 000 ja kahden miljoonan dollarin välillä. Rakennettavan radan pituus olisi italialaislähteiden mukaan 1400 metriä.

Projektinjohtajan mukaan Saudi-Arabiaan on tarkoitus houkutella kilpailemaan parhaat valmentajat ja ohjastajat hevosineen ympäri maailman. Pääkilpailun nimi tulee olemaan todennäköisesti Saudi Trot Race.

”Laukkaurheilussa Saudi Cup on maailman kovapalkintoisin kilpailu. Saudi Trot Racessa ykköspalkinto tulee olemaan todella kilpailukykyinen nykyisiin raviurheilun kovapalkintoisimpiin lähtöihin verrattuna.”