Jone Illi kertoo kisoistaan ja kotiutumisestaan: ”Nyt alkaa olla hyvä fiilis satulassa” Jone Illin podcastissa kuullaan nuoren esteratsastajan kuulumiset keskeltä Belgian kisareissua.

Jone Illin kisarupeama Sentower Parkissa alkoi jo keskiviikkona. Hänellä on Belgiassa mukana kotitalliltaan Saksasta kaksi omasta takaa olevaa hevosta ja lisäksi neljä hevosta valmentajansa Markus Beerbaumin tallista.

Kisaviikko on käynnistynyt hyvin, ja Illi on tyytyväinen sekä Celtas Quillian eli kotoisammin Scottin että Starlightin ratoihin.

Illi kertoo myös muista kuulumisistaan, jotka ovat kaikin puolin positiisivia. Elokuussa 18 vuotta täyttänyt ratsastaja myöntää pois kotoa muuttamisessa olleen myös sopeutumista, mutta nyt oleminen ja ratsastaminen jo rullaa.

”Paljon uusia juttuja koko ajan, ja on ollut välillä vaikea päästä asioihin sisälle. Nyt alkaa olla hyvä fiilis satulassa ja kaikki tuntuu aika luontevalta. Ei tarvii enää pakottamalla pakottaa mitään”, Illi kuvailee.

Alun perin Illin suunnitelmana oli kilpailla tänä viikonloppuna Oslossa. Podcastissa hän kertoo muuttuneiden suunnitelmien syyt ja seuraukset.

Lisäksi Jone Illi kertoo muun muassa millaisia oppeja nuorten hevosten ratsastamiseen hän on saanut valmentajaltaan Markus Beerbaumilta.