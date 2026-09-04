Hevoskynnön juhlavuoden kilpailut ylläpitävät kansallisperinnettä – ”Siinä hetkessä, kun polttoaineet ovat loppuneet laitetaan suomenhevosen perään aura ja aletaan kylvää perunaa”Lauantaina Eurajoella nähdään suomenhevosia perinteisessä työssään kyntämässä peltoa. Samalla mitellään kolmessa luokassa hevoskynnön suomenmestaruuksista.
Työhevosia on Suomessa enää kourallinen, mutta sen verran kuitenkin, että jo 20 vuoden ajan on Eurajoen kotiseutuyhdistys järjestänyt paikallisella Vuojoen kartanolla hevoskynnön mestaruuskilpailuja.
Juhlavuoden kilpailuihin on ilmoittautunut osallistujia useasta eri maakunnasta, muualtakin kuin lähiseuduilta. Osa matkaa kyntömittelöihin itärajan tuntumasta ja jokunen pohjoiselta Pohjanmaalta asti.
Idea kyntömestaruuksista lennähti aikanaan ilmoille, kun hevosmetsurin töitä tekevä Miika Åfelt istui Vuojoen kartanon suviehtoo-tapahtumassa samassa kahvipöydässä Osmo Mäki-Jaakkolan kanssa.
”Miika sanoi, että miksi ette järjestäisi hevoskynnön kilpailuja täällä. Siitä se lähti liikkeelle ja saatiin hyvä porukka järjestämään tapahtumaa”, Mäki-Jaakkola kertoo.
Hän toteaa, että kyntökilpailu on noussut aktiivisen yhdistyksen vuosittaiseksi päätapahtumaksi. Se kerää satojen katsojien yleisön, jolle tänäkin vuonna on tarjolla oheisohjelmana muun muassa elävää musiikkia, ruokaa, hevosajelutusta ja keppihevoskilpailut.
Kilpailulle on saatu sponsorilahjoituksia niin hyvin, että luokkien kolmelle parhaalle on tiedossa satojen eurojen rahapalkinnot. Suomenhevosten luokissa vakoa kyntämään päästään Fiskarsin lahjoittamilla uusilla, pyörättömillä auroilla. Yleisessä luokassa kilpailevat muuta kuin kansallisrotua edustavat työhevoset.
Jokainen osallistuja saa lisäksi kilpailujärjestäjältä sadan euron starttirahan kulujen kattamiseen. Mäki-Jaakkola kertoo juuri pohtineensa maailman menoa ja polttoaineiden korkeita hintoja sekä saatavuutta työhevosperinteen vaalimisen näkökulmasta.
”Eikös se niin ole, että siinä hetkessä, kun polttoaineet ovat loppuneet, laitetaan suomenhevosen perään aura ja aletaan kylvää perunaa”, hän naurahtaa.
Hevoskynnön suomenmestaruuksien 20-vuotisjuhlakilpailut alkavat Eurajoella Vuojoen kartanolla lauantaina 5.9. kello 11.Artikkelin aiheet
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