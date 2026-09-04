Stora Ensolla on Joensuun Uimaharjussa Enocellin tehdas ja Uimaharjun saha.

Stora Ensolla on Joensuun Uimaharjussa Enocellin tehdas ja Uimaharjun saha. Kuva: Lari Lievonen

Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Uimaharjun liiketoimintayksiköstä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi kuusi määräaikaista työsuhdetta päättyy ja 16 työntekijän tehtävät muuttuvat.

Muutosneuvottelujen piirissä olivat kaikki Uimaharjun yksikön työntekijät kaikissa eri henkilöstöryhmissä eli noin 380 henkilöä. 2,5 viikkoa kestäneet neuvottelut päättyivät torstaina.

Stora Ensolla on Joensuun Uimaharjussa sellutehdas ja saha. Yhtiö kertoo tiedotteessa, että neuvottelujen tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta sekä löytää uusia työskentelytapoja ja hyödyntää synergioita Uimaharjun liiketoimintayksikön sisällä.

Neuvotteluiden alussa henkilöstövaikutusten arvioitiin vastaavan enintään 35 henkilön vuosittaista työpanosta. Yhtiön mukaan henkilöstövaikutukset onnistuttiin minimoimaan uusien toimintamallien ja töiden järjestelyjen avulla.

Stora Enso kertoo tukevansa tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä erilaisin tukitoimin, kuten työllistämistä edistävällä valmennuksella.