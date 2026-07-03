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Teboil: Maksukehotuksia on lähetetty tuhansille ihmisille – ”Ei pakoteriskiä”
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Teboil: Maksukehotuksia on lähetetty tuhansille ihmisille – ”Ei pakoteriskiä”
Useat ovat luulleet Teboilin lähettämiä maksukehotuksia huijaukseksi. Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtajan mukaan maksu toiseen EU-maahan on turvallista.
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Uutiset
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Energia
3.7.2026
10:58
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
Teboil
maksukehotus
lasku
pankkitili
pakote
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