Ravigaala suorana vain Maaseudun Tulevaisuuden sivuillaRavivuoden parhaita juhlitaan lauantai-iltana Tampereella järjestettävässä Ravigaalassa. Tilaisuus näkyy tänä vuonna suorana vain Maaseudun Tulevaisuuden sivujen kautta.
Tänä vuonna erityisen mielenkiintoinen on vuoden hevosen valinta. Yleisöäänestyksessä ehdolla ovat kauden kaikki kisansa voittanut ravikuningatar Jockas Rita, kansainväliselle huipulle murtautunut Massimo Hoist sekä ravikuningas V.G. Voitto.
Maaseudun Tulevaisuus on perinteiseen tapaan Ravigaalan yhteistyökumppani. Tänä vuonna livelähetys tapahtumasta on vain MT:n sivujen kautta.
Gaala alkaa Tampereella hotelli Rosendahlissa lauantaina kello 20. Lähetystä pääsee seuraamaan artikkelista, joka julkaistaan lauantaina hyvissä ajoin MT Hevosten sivuilla osoitteessa mt.fi/hevoset.
MT näyttää tilaisuuden alusta loppuun suorana lähetyksenä.
