True Colors kuuluu Turun tasaisen avauskohteen pelihevosiin. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Turun ravien pelillinen päähuomio kohdistuu tiistaina Toto5-peliin, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä.

Totoviitosen avauskohteessa on huomioitava, että Elina Leinosen ohjastama True Colors on viime sijoituksiaan paremmassa iskussa. Valjakko pyrkii johtoon, mistä sen mahdollisuudet paranisivat huomattavasti.

Kolmannessa kohteessa pelikansa pähkäilee, millä askellajilla Olli Koivusen Oh What a Knight lähtee. Lokakuun molemmissa starteissa Marjo Lindströmin omistama ja valmentama luokkahevonen laukkasi. Jos ruuna ei anna liikaa tasoitusta alussa, pitäisi sen tiistaina olla vahvoilla.

Päätöskohteessa kova kaksikko Lightningflash ja Mo Salah on arvottu eturivin uloimmille paikoille. Tämä antaa sisäpuolelta lähteville haastajille saumoja yllätykseen.

Turussa ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peliä aletaan ratkomaan kello 19.10.

Ruotsin puolella Jägersron Toto64-pelissä on noin 73 000 euron jackpot. Aikaisin peliään jättäneillä luottohevosia ovat erityisesti olleet neljännen kohteen Van Gogh O. sekä viidennen kohteen Jist on Light Boy.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.