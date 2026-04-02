Johan Untersteinerin tähti tulee SeinäjoelleJohan Untersteinerin Dancer Brodde sai kolmantena kutsun Seinäjoki Raceen. Toiminnanjohtaja Jyri Saranpää on tyytyväinen hevoshankinnan tilanteeseen reilut kolme viikkoa ennen H-hetkeä.
Ruotsin ykkösvalmentajiin kuuluvan Johan Untersteinerin talli on jälleen edustettuna Seinäjoki Racessa. Vuoden 2021 kilpailun Dear Friendillä voittaneen Untersteinerin edustaja tämän vuoden kilpailussa on Dancer Brodde.
Hienosti ikäluokkalähdöissä menestynyt ori on kilpaillut vanhempanakin hyvällä menestyksellä. Viime vuonna Dancer Brodde sijoittui toiseksi sekä Copenhagen Cupissa että Sweden Cupissa.
Kuluvan kauden Dancer Brodde avasi voitolla kotiradallaan Halmstadissa viime sunnuntaina. Seitsemänvuotias ori hallitsi mailin lähtöä valmentajansa ohjastamana keulapaikalta.
Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää on tyytyväinen hevostilanteeseen reilut kolme viikkoa ennen H-hetkeä. Dancer Brodde sai ensimmäisenä ulkolaisvieraana kutsun 50 000 euron ykkösellä ajettavaan kisaan. Suomalaishevosista Massimo Hoist ja Combat Fighter ovat jo aiemmin saaneet kutsun.
”Kisallamme on vakiintunut asema ruotsalaisvalmentajien keskuudessa. Ruotsin puolelta löytyy useampi kisasta kiinnostunut valmentaja. Monet asiat vaikuttavat loppupelissä kuitenkin osallistumispäätökseen”, Jyri Saranpää pyörittelee.
Yksi mielenkiintoinen ja tuore nimi olisi Vidgrénin perheen omistama Fine Manners. Mattias Djusen valmennettava avasi kautensa hienolla esityksellä viime viikolla Gävlessä.
Mattias Djuse kertoi kisan jälkeen MT Hevosille olevansa Fina Manersin kanssa mahdollisesti kiinnostunut Suomen suurkisoista. Fine Manners on voittanut 15 uransa 18 kilpailusta.
Jyri Saranpää kertoo Seinäjoen olleen yhteydessä Fine Mannersin taustavoimiin. Kuusivuotias Fine Manners starttaa pääsiäissunnuntaina Rommen T85-kierroksella.
”Fine Manners olisi meille todella mieluinen hevonen. Osallistumisesta on käyty neuvotteluja valmentajan kanssa. Kyllä sieltä suunnalta löytyisi kiinnostusta meidän kisaamme kohtaan.”
Suomalaishevosista Callela Nelsonin maanantainen kauden avausstartti sai Saranpään tyytyväiseksi. Saranpää toivoo useamman suomalaishevosen olevan mukana Seinäjoen kilpailussa.
”Callela Nelsonin esitystä oli oikein mukava seurata. Suomalaisten osalta tilanne on myös mielenkiintoinen.”
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
- Osaston luetuimmat