”Se oli eniten Starlightin viikonloppu” – lahjakkaan tamman kehitys Jone Illin ilonaiheena Esteratsastaja Jone Illi kertoo tuoreessa podcastissa kuulumisistaan ja iloitsee Starlight-tamman edistymisestä.

Jaa Kuuntele

Kuva: MT

MT Hevoset | Ohjelmat Ville Toivonen

Nykyisin Saksassa työskentelevä Jone Illi puhuu tämän viikon podcastissaan muun muassa kisareissustaan Müncheniin.

Mukana Illillä oli hänen omat kisahevosensa Celtas Quillian eli Scotty ja Starlight sekä yksi hevonen työnantajaltaan Markus Beerbaumilta.

Jone Illi iloitsee etenkin Starlight-tamman hyvistä otteista.

”Se oli eniten Starlightin viikonloppu, joka on tosi hyvä juttu. Viime aikoina ei ole ollut ihan helpointa Starlightin kanssa. On vähän yritetty löytää nappuloita, on ollut itsellä ja hevosella tottumista uusiin asioihin, joita ollaan opittu”, Jone Illi kertaa.

”Välillä käy niin, että kun on tuollainen hieno, tosi lahjakas hevonen, niin helposti alkaa nostaa tasoa liian nopeasti. Se voi olla joskus vähän kallis virhe, mutta nyt on todellakin ollut hyvä fiilis.”

Kisoista tuli monta hyvää rataa, ja Jone Illi kertoo ratsastaneensa Starlightilla nyt ensimmäistä kertaa myös kelloa vastaan.

”Luulen, että se tulee olemaan aika nopea hevonen”, Illi naurahtaa.