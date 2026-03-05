Teivon lauantairavit ajetaan suunniteltua aikaisemmin Keväiseksi muuttuneet olosuhteet pakottavat Teivon raviradan aikatauluttamaan ravit uusiksi. Lauantain Toto75-finaaliravit alkavat kello 10 aamulla.

Jaa Kuuntele

Kevät yllätti raviurheilijat. Teivossa haluttiin tehdä tarvittavat toimenpiteet ajoissa. Kuva on arkistokuva. Kuva: Paula Liesmäki

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Teivon lauantaisia Toto75-raveja aikaistetaan. Alun perin kello 13 alkavat ravit alkavat uuden suunnitelman mukaan kello 10 aamulla.

Ravit ajetaan nopeutetulla aikataululla, sillä lauantain Toto75-kierroksen aloittava viides lähtö alkaa aikataulun mukaan kello 11.27. Ravit päättyvät suunnitelman mukaan kello 13.17 ajettavaan yhdenteentoista lähtöön.

Teivon raviradan toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth kertoo, että toimenpiteellä halutaan varmistaa ravien läpivientiin turvalliset olosuhteet.

”Meillä on ollut tähän asti jääpolannerata. Nyt jääpolanne poistetaan, ja radan kanssa on tehty kovasti töitä koko viikon ajan”, Ahlroth selvittää.

Ahlroth kertoo, että lauantain kilpailut ajetaan hiekkapintaisella talviradalla, johon ajetaan uutta pintaa.

”Yöpakkasten takia rata ei sula kokonaan. Pyrimme ajamaan ravit läpi ennen kuin aurinko alkaa lämmittää iltapäivällä erityisesti takasuoraa.”

Ahlrothin mukaan pöydällä oli useampikin suunnitelma, mutta valittu päätös haluttiin lyödä läpi ajoissa.

”Olemme tietoisia, että meille tulee lauantaina kilpailijoita pitkänkin matkan takaa. Halutaan, että kaikki voivat varautua tilanteeseen ajoissa”, Ahlroth päättää.