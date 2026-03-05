Ratsastajainliiton johtoon ehdotettu Sonja Lesch yllättyi, mutta on käytettävissä Ratsastajainliiton ylimääräinen liittokokous mittaa torstai-iltana nykyisen hallituksen luottamuksen. Uudeksi puheenjohtajaksi esitetty Sonja Lesch kertoo yllättyneensä tilanteesta, mutta olevansa käytettävissä.

Kuvassa kolmantena oikealta oleva Sonja Lesch asetettiin ehdolle SRL:n puheenjohtajaksi. Kuva vuodelta 2024 pararatsastaja Katja Karjalaisen palkitsemisesta. Kuva: Ypäjän Hevosopisto/Ansku Ankelo

Ratsastajainliiton ylimääräisen liittokokouksen asialista on lyhyt. Käsittelyssä ovat liiton puheenjohtajan Marjukka Mannisen ja muun hallituksen mahdollinen vapauttaminen tehtävistään.

Mikäli luottamusjohto päätetään erottaa, uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan heti samassa kokouksessa.

Ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi tai hallitukseksi ei ole tuotu julkisuuteen ennen kuin Vihdin Ratsastajat ry avasi pelin torstaiaamupäivänä lähettämällään tiedotteella.

Yhdistys tiedottaa ehdottavansa SRL:n hallituksen puheenjohtajaksi Sonja Leschiä ja hallituksen jäseniksi Annaliisa (Aisa) Aarnio-Wihuria, Merja Alastaloa, Eeva Kaartista, Antti Linnaa, Tarja Teräväistä ja Emilia Vättöä, joka on joukosta ainoa liiton nykyisen hallituksen jäsen.

Sonja Lesch kertoo, että ei ollut lupautunut puheenjohtajaehdokkaaksi ennen Vihdin Ratsastajien tiedotetta. Kuva: Paula Rintamaa / Helsingin Ratsastajat

Sonja Lesch on tunnettu ratsastusvaikuttaja, joka toimii muun muassa Kouluratsastuksen Kannatusyhdistyksen ja Helsingin Ratsastajien puheenjohtajana.

Ammatiltaan Lesch on kasvatusohjaaja, ja hän oli työnsä parissa myös torstaina. Vihdin Ratsastajien tiedotteessa mainittiin ehdokkaiden ilmoittaneen olevansa käytettävissä Ratsastajainliiton hallitukseen, mutta Lesch kuulosti aidosti yllättyneeltä asiasta.

”Tämä on yllättävä ja tavallaan olen todella otettu, että ratsastusseura johon en edes kuulu, haluaa ehdottaa minua. Onneksi istuin tuolissa”, Sonja Lesch aloittaa.

Vihdin Ratsastajien tiedotteessa todetaan ehdokkaiden olevan sitoutuneita johtamaan Ratsastajainliittoa kohti läpinäkyvää, vastuullista ja jäsenlähtöistä toimintaa. Lisäksi mainitaan sitoutuminen liiton toimintasääntöjen noudattamiseen ja ratsastuksen kaikkien muotojen edistämiseen.

”Tuollaisiin asioihin olen aina ollut sitoutunut, se on päivänselvää”, Lesch toteaa listan kuultuaan.

”En ole etukäteen ilmoittanut mitään. Mutta jos Vihdin Ratsastajat minua ehdottaa, niin okei. Olen käytettävissä.” Sonja Lesch

Vielä erikseen kysyttäessä Lesch toteaa, että hän ei ole etukäteen lupautunut ehdolle puheenjohtajaksi.

”En ole etukäteen ilmoittanut mitään. Mutta jos Vihdin Ratsastajat minua ehdottaa, niin okei. Olen käytettävissä”, hän summaa.

”Jos spekuloin, miksi minua on ehdotettu, niin olen ollut todella vahvasti niiden asialla, jotka eivät ole uskaltaneet puhua. Meillä on iso toimintakulttuuriongelma Ratsastajainliitossa. Se on työnsarkaa jota teen päivittäin ja olen tehnyt tuhansien nuorten kanssa todella haasteellisissa ja klikkiytyneissä tilanteissa.”

Sonja Lesch kertoo saaneensa yhteydenottoja jopa kymmeniltä ratsastajilta.

”Monet ovat lähestyneet minua ja kertoneet asioista ja tilanteista, joista eivät ole uskaltaneet ääneen puhua peläten seuraamuksia tai ulkopuolelle jättämistä eli kiusaamista ja syrjintää. Uskon, että se ehkä on taustalla, miksi minua on lähdetty kannattamaan.”