Ravien palkintotason uskotaan pysyvän ennallaanSuomen Hippoksen hallitus vahvisti ensi vuoden ravikalenterin. Kilpailupäivät vähenevät tästä vuodesta 21 päivällä. Lähtöjen palkintotaso pyritään pitämään ennallaan.
Hevostalouden tukirahoitusta ollaan taas ensi vuodeksi leikkaamassa, mikä aiheuttaa monenlaisia paineita. Kun samaan aikaan myös kilpailevien hevosten määrä on vähentynyt, palkintotaso pyritään pitämään ennallaan ravipäiviä vähentämällä.
Näin linjaa raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos, jonka hallitus vahvisti ensi vuoden kilpailukalenterinsa torstaina. Kilpailupäiviä on ensi vuonna 380, mikä on 21 vähemmän kuin tänä vuonna.
Päätökset tukikokonaisuudesta tekee maa- ja metsätalousministeriö. Hippos kuitenkin lähtee siitä, että maakuntaratojen palkintotukipotti ensi vuodelle olisi 18,2 miljoonaa euroa.
”Tämän toteutuessa ravien palkintotaso tulee pysymään kuluvan vuoden tasolla, mikä on monelle alan toimijalle varmasti helpottava tieto”, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen toteaa tiedotteessa.
Kun tähän asti Suomessa on ravattu kilpaa vuoden jokaisena päivänä jouluaattoa ja joulupäivää sekä tänä vuonna Elitloppet-viikonloppua lukuun ottamatta, jatkossa kalenterissa tulee olemaan myös ravittomia päiviä. Talvikaudella raviviikko on kuusipäiväinen, ja ravittomaksi päiväksi on määritelty torstai.Artikkelin aiheet
