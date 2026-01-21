Vermon varmoista on varaa valita Keskiviikon T75-vihjerivi rakennetaan täysin poikkeuksellisesti peräti neljän varman varaan. Jackpot-rahaa on jaossa reilut 37 000 euroa.

Green River’s Zack tulee Hevari Winter Bonus -kisan karsintaan neljän voiton putkessa. Hannu Torvinen jatkaa Kari Lehtosen suojatin rattailla. Kuva: Anu Leppänen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Varmoista Herbie Malibu ja Green River’s Zack tuntuvat ennakkoon lyömättömiltä. Myös Morison ja Flaps Out ovat hyvin todennäköisiä voittajia.

Avauskohteen ainoa rasti on Morison. Viimeksi Jokimaalla se oli mahdottoman tehtävän edessä, eikä sijoitukseen kannata tuijottaa.

Startti alla ja keskipitkällä matkalla Morisonin voimat ja voitontahto pääsevät oikeuksiinsa. Pienessä lähdössä ruuna pääsee aikaisessa vaiheessa mielipaikalleen kärjen kupeelle.

Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Herbie Malibu on ollut valloittava viiteen viimeiseen kilpailuunsa. Vermon T75-finaalin kakkonen tuli huiman esityksen päätteeksi. Herbie Malibu kiersi sisukkaasti maaliin asti.

”Se kisa oli ehdottomasti yksi Herbie Malibun uran parhaista, ehkä jopa paras”, Tapio Mäki-Tulokas kiittelee.

Vermon kilpailun jälkeen hevonen on voittanut kahdesti, eikä sen ole tarvinnut esittää niissä parastaan. Viimeksi se liiteli lopun 12-vauhtia ja varaa tuntui jäävän melkoisesti.

Kolmannessa kohteessa ainakin Suven Santtu, Villan Svengi, Myrskyn Sävel ja Tunnelma pitää huomioida kaikissa systeemeissä. Vihjeessä kuitenkin varaudutaan myös yllätykseen.

Teivossa Conrad Ljung ei esittänyt parastaan, mutta se pystyy oleellisesti parempaan ja kohtaa sopivan vastuksen. Filiokkus laukkasi viimeksi hyvästä noususta loppukaarteen pohjassa. Saran Hurling käy usein kuumana, mutta onnistuessaan kyvyt riittävät aivan kärkeen.

Green River’s Zack on ollut viime kilpailuissan niin vakuuttava, että edes takarivin paikka ei huolestuta valmentajaa.

”Hevonen on löytänyt itsensä ja saanut roimasti lisää itseluottamusta. Kaikki on viime kilpailun jälkeen mennyt mukavasti ja Green River’s Zackin pitäisi olla voitossa kiinni Vermossa”, valmentaja Kari Lehtonen uskoo.

BWT Iceman on viidennen kohteen selvä suosikki ja omalla tasollaan kilpaillessaan sen pitäisi voittaa. Pieni tauko, ikävä paikka, suuri pelikannatus ja tasokas vastus kannattaa huomioida. Vihjeessä varaudutaan isoonkin yllätykseen ja laitetaan kohteeseen kaikki hevoset.

Flaps Outin voittokulku katkesi viimeksi, kun Marinka Salmisen treenattava jäi kärjen kupeelle. Ruuna ei kuitenkaan koskaan luovuttanut ja tuli sisukkaasti perille saakka.

Hyvältä paikalta Ari Moilanen suunnistanee Flaps Outilla heti alussa keulaan ja se pystyy parhaimmillaan hallitsemaan lähtöä alusta loppuun.

Saldo KS on iskussa ja kannattaa huomioida, jos Moilasen ajokki ei kelpaa varmaksi.

Viimeinen kohde on kierroksen kiharaisin pelipähkinä, eikä siihen oteta kantaa. Vihjeessä kupongille mahtuvat kaikki hevoset.