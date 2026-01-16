Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Energiapuun verotuksen nostaminen lisäisi lämmityskustannuksia, Bioenergia ry korostaa
Tilaajalle | Pystykarsinta tuo harvoin lisätuloa – silti moni tekee sitä edelleen