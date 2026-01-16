Ruotsin divisioonakarsintoja Vermon Finlandia-päivään – tulossa todellinen superpäivä Vermon Finlandia-viikonlopun sisältö alkaa selvitä. Lauantaina 9.5. ohjelmassa ovat Tammaderby sekä Suomen divisioonafinaalit. Sunnuntaina 10.5. on Finlandia-ajon lisäksi useampikin kilpailu, jossa menestyminen tietää lippua Elitloppet-viikonlopulle.

Goeland d’Haufor voitti viime vuonna Vermossa Harpers Hanoverin esilähdön. Solvallassa sitä ohjasti Santtu Raitala. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vermon kevään kohokohta on Finlandia-viikonloppu, joka kilpaillaan toukokuun 9.-10. päivä. Sunnuntaina 10.5. ajettavan Finlandia-ajon lisäksi ohjelmassa on kaksi päivää kovatasoista raviurheilua.

Lauantaina Vermossa ajetaan viisivuotiaiden Arvid Åvallin Tammaderby sekä Suomen divisioonafinaalit. Sunnuntaina ajetaan Finlandia-ajo, jonka voittaja saa pinkin kuoren eli kutsun kevään suurlähtöön Elitloppetiin.

Sunnuntaina Vermossa juostaan myös Kohti Harper Hanoveria -lähtö, jonka voittajalle heltiää paikka Elitloppet-lauantain stayer-kilpailuun Harpers Hanoveriin.

Kylmäveristen pääkilpailussa Erkon Pokaalissa voittaja kuittaa paikan Elitkampeniin, jossa suomenhevoset ottavat mittaa Ruotsin ja Norjan parhaimmista kylmäverisistä.

Lisäksi Vermo tiedottaa, että sunnuntaina ajetaan kolme STL-karsintaa. Lähtöjen voittajille on tarjolla halutessaan varma paikka Elitloppet-lauantain STL-divisioonafinaaleihin. Vermossa ajetaan tamma-, pronssi- sekä Klass I -divisioonat.

STL:n pronssidivisioona ja Klass I -divisioona menevät voittosummien rajoiltaan lähelle Suomen pronssi- ja haastajadivisioonaa. Kyseiset kaksi Suomen divisioonafinaalia väistävätkin Ruotsin divisioonakarsintoja, ja ne ajetaan Vermossa keskiviikkona 20. toukokuuta.

”Suomen finaalikierros sopii huippuviikonloppuun erinomaisesti. Kahden finaalin siirrolla haluamme välttää tilanteen, jossa kevään menestyjien pitäisi valita suuripalkintoisten lähtöjen väliltä. Näin hevosenomistajilla ja valmentajilla säilyy mahdollisuus kilpailla tärkeistä finaalien palkinnoista ja halutessaan yrittää myös STL-finaaleihin”, Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo radan tiedotteessa.

Finlandia-viikonlopun kilpailusarjat julkaistaan kokonaisuudessaan helmikuun lopussa.