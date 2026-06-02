Kesän tulo näkyy lisääntyvinä ukkosina ja helteinäEpävakainen säätyyppi tuo mukanaan yhä enemmän sade- ja ukkoskuuroja. Samalla kuitenkin etelästä nousee lisää lämpöä koko Suomeen.
Yleistyvät ukkoset ovat yksi kesän tunnusmerkeistä. Toukokuussa havaittiin hieman vajaat 3 000 maasalamaa, mikä jäi vuosien 2002–2025 toukokuun keskiarvoa pienemmäksi.
Kesäkuussa maasalamoita havaitaan keskimääräisesti 17 600, joten alkukesästä ukkoskausi vilkastuu selvästi.
Tänään tiistaina laajalti maan keskiosassa sekä lännessä on esiintynyt sadekuuroja, joiden yhteydessä on myös salamoinut. Kesäkuun salamatilastot ovat siis lähteneet jo hyvin käyntiin.
Keskiviikkona maan keskiosassa liikkuu edelleen heikohkoja säärintaman synnyttämiä sadekuuroja. Laajalti on kuitenkin poutaista, ja lämpötilakin nousee reiluun 20 asteeseen etelässä ja lännessä.
Pohjoisessa jäädään lämpötilassa 15 asteen molemmin puolin, mahdollisesti paikoin jopa alle 10 asteeseen.
Torstaista alkaen sadekuurojen todennäköisyys kasvaa koko maassa. Sää on siis varsin kesäistä; yksittäiset sadekuurot vuorottelevat auringonpaisteen kanssa. Myös lämpötila vähitellen nousee.
Torstaina etelässä on hyvät mahdollisuudet hellelukemiin, ja perjantaina hellettä voidaan mitata myös pohjoisessa.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi
Artikkelin aiheet
