Daniel Redénin Xanthis Harvey Kymi GP:n kymmenes osallistujaKymi GP:n kymmenikkö on nyt täynnä. Daniel Redénin tallista osallistuu kaksi hevosta Kymi GP:hen.
Lauantaina ravattavan Kymi GP:n viimeinen kutsuttu hevonen on Daniel Redénin Xanthis Harvey. Urallaan lähes kuusi miljoona kruunua ansainnut seitsemänvuotias ruuna voitti Ruotsin Kriteriumin neljä vuotta sitten. Xanthis Harveyn lisäksi Redénin tallista Kymi GP:hen osallistuu myös Don Fanucci Zet.
Xanthis Harvey juoksi Årjängissä ennätyksensä 09,5a johtavan rinnalta. Edelle jäi vain Gio Cash ja taakse muun muassa Francesco Zet. Hevosta ohjastaa Kouvolassa valmentaja Daniel Redén.
Kymi GP:n osallistujista puolet tulee kotimaasta ja puolet ulkomailta.
Kymi GP:n lähtörata-arvonta on nähtävissä Kouvolan raviradan Youtube-kanavalla klo 12.
Kymi Grand Prix, kutsutut hevoset
1. Massimo Hoist, Suomi
2. Jax Journey, Suomi
3. Combat Fighter, Suomi
4. Luke The Spook, Ruotsi
5. Diamond Truppo, Suomi
6. Need’em, Suomi
7. Don Fanucci Zet, Ruotsi
8. Mellby Joker, Ruotsi
9. Working Class Hero, Italia
10. Xanthis Harvey, RuotsiArtikkelin aiheet
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