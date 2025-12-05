Metsäpeurojen vasatuotto heikkoa – selittää kannan nopeaa vähenemistäSyksyn laskentatulokset osoittavat poikkeuksellisen heikkoa vasatuottoa Kainuussa jo toista vuotta peräkkäin.
Luonnonvarakeskus (Luke) seurasi syksyllä 2025 metsäpeuralaumojen vasallisten vaadinten osuuksia Suomenselän ja Kainuun populaatioissa.
Seurannot paljastivat, että Kainuussa vaadinten vasatuotto on poikkeuksellisen heikkoa Kainuussa jo toista vuotta peräkkäin. Suomenselän alueella tilanne on kaksijakoinen: pohjoisessa vasatuotto on edelleen alhainen, kun taas eteläisemmillä alueilla kanta näyttää vakaalta.
Syksyn laskennoissa havaittiin 47 laumaa, joissa oli yhteensä 211 vaadinta. Vaatimista noin 13 prosentilla oli vasa mukana. Edellisenä syksynä osuus oli noin 11 prosenttia.
”Viiden edellisen vuoden (2019–2023) keskiarvo on noin 33 prosenttia, joten nykyinen taso on poikkeuksellisen alhainen”, kertoo erikoistutkija Antti Paasivaara Lukesta.
Heikko vasatuotto selittänee osaltaan talvella 2024 havaittua kannan laskua: kannan kooksi arvioitiin noin 700 yksilöä. Vielä kevättalven 2023 lentolaskentojen mukaan Kainuun kanta oli noin 900 yksilön suuruinen. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta.
Suomenselän kannan alueella havaittiin 51 laumaa, joissa oli 272 vaadinta. Vasallisten vaadinten osuudet vaihtelivat alueittain.
Pohjois-Pohjanmaalla vasallisten vaadinten osuus on edelleen alhainen, noin 11 prosenttia. Vasatuoton heikkoa taso on jatkunut vuodesta 2023 alkaen. Sitä ennen vasaosuudet olivat kuutena aikaisempana vuonna (2017–2022) keskimäärin reilusti yli 30 prosenttia.
Suomenselän kannan eteläisemmällä lisääntymisen ydinalueella Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella vasallisten vaadinten osuus oli 31 prosenttia. Se ennakoi vakaata tai kasvavaa kantaa riippuen aikuisten peurojen kuolleisuudesta.
”Metsäpeura on normaalia suurpetojen saalista, joten suurpetokannan kasvulla voi olla yhteys viimeaikaiseen vasojen vähäisyyteen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.”
Suomenselän kanta on arvioitu lentolaskennoilla viimeksi 2024, jolloin se oli noin 2 000 yksilön suuruinen.
”Metsäpeura on normaalia suurpetojen saalista, joten suurpetokannan kasvulla voi olla yhteys viimeaikaiseen vasojen vähäisyyteen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla”, Paasivaara kertoo.
Kainuun metsäpeurakannan vasaosuuksia on seurattu vuodesta 1996 lähtien ja Suomenselällä vuodesta 2017 lähtien.
