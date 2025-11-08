Ruotsin V85-karonkka: Daniel Wäjersten tietysti pääroolissa Ruotsin V85-ravit ajettiin Daniel Wäjerstenin kotiradalla Bergsåkerissa. Menestysvalmentaja oli luonnollisesti suuressa roolissa.

Daniel Wäjerstenin talliin meni kolme 85-voittoa, joista yksi kaksoisvoitto. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Päivän onnistujat

Daniel Wäjersten

Kotiradan ykkösvalmentaja oli odotetusti pääroolissa. Wäjerstenin talliin meni kolme 85-voittoa, mutta osittain odottamattomilla hevosilla.

Kierroksen yllättäjä oli vain 0,67 prosenttia rastattu Zaxton, jonka Daniel Wäjerstenin ykkösmies Oskar Florhed kiritti voittoon nappijuoksun päätteeksi. Toisaalta Wäjersten itse jäi rivin pelatuimmalla hevosella Shogun R.R.:llä toiseksi, kun Monsieur Chocolat tuli siitä loppumetreillä ohi.

Wäjerstenin tallin muut 85-voittajat olivat kahdelta takamatkalta hyvin läpi päässyt ja lopussa helposti hallinnut Crowe Motion sekä X.O. Kemp, joka eteni keulaan ensimmäisellä takasuoralla.

Myös ennen 85-lähtöjä ajetun kultadivisioonan voitto meni Wäjerstenin talliin, kun Great Skills hallitsi kisaa keulasta.

Ulvsåsen

Kylmäveristen 85-kohteen suvereeni ykkönen oli Ulf Ohlssonin ajama ja Andres Wallinin valmentama Ulvsåsen. Ori lähti takamatkan viitosradalta mainiosti ja eteni heti kärkiryhmään.

Ulf Ohlsson sai tehdä ratkaisun haluamassaan vaiheessa, ja Ulvåsen eteni johtoon ennen puolimatkaa. Daniel Wäjerstenin ajana Oppgårdsdrängen kiritti parhaiten, mutta Ulvsåsen hallitsi eleettömästi.

Valmentaja Anders Wallinilla oli huippupäivä, sillä myös Tekno Britta voitti lähtönsä.

Lonely Nights

Janne Korven menestystamman Kinglet Birdin täyssisko Lonely Nights on aloittanut kilpailemisen nelivuotiaana ja voittanut nyt kolmesti putkeen. Magnus Djuse ajoi Jörgen Westholmin valmennettavalla suoraan auton takaa keulaan, eikä Lonely Nightsilla ollut loppumetreillä hätää.