Päivän ravit: Killerillä jännitetään radan kuntoaSäiden haltija ei ole ollut raviurheilevalle Suomelle armollinen. Eilen Teivon ravit peruttiin jo päivän aluksi. Tänään Killerillä on pohdittu olosuhteita kuumeisesti aamusta alkaen.
Killerin Toto75-ravien suurin kysymys liittyy radan kuntoon. Viikonlopun pakkaset vaihtuivat alkuviikon lämpöasteisiin sekä vesisateisiin, mikä on aiheuttanut harmaita hiuksia ravien järjestäjille.
Killerillä rata oli raporttien mukaan aamulla tasalaatuinen, mutta päivän mittaan alueelle luvattu heikko saderintama tarkoittaa, että rata tulee iltaa kohti pehmenemään. Olosuhteista odotetaan siis raskaita.
Killeriltä on tiedotettu, että rataan ajetaan uutta karkeaa pintaa, jota tampataan.
Killerin ravirata tulee tiedottamaan radan tilanteesta päivän mittaan, mutta alkupäivän tietojen mukaan ravit tullaan järjestämään normaalisti.
Kymmenen lähdön ravien pelillinen jalokivi on Toto75, joka alkaa ravien kolmannesta lähdöstä. Kierros ei ole helpoimmasta päästä, ja olosuhteet saattavat tehdä siitä vieläkin haastavamman.
Ainakin pelaajien kannattaa huomioida, ettei open stretch -rata ole keskiviikon raveissa käytössä, joten sisäpareista loppusuoralla kiriminen on Killerillä normiraveja haasteellisempaa.
Pelikansaa hellitään noin 31 000 euron jackpotilla, joka voi nostaa odotettavissa olevan potin jopa 100 000 euron tietämille.
Killerin ravit alkavat kello 18.00 ja Toto75 käynnistyy kello 19.00.
Killerin ravien jälkeen ohjelmassa on Toto86-peli, jossa on tällä kertaa ruotsalais-norjalainen ulottuvuus. Solvallassa ja Bjerkessä ajettava länsinaapurin pääpeli käynnistyy kello 21.30.Artikkelin aiheet
