Teivon ravit peruttuKeliolosuhteet tekivät tällä kertaa tepposet Teivossa. Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves kertoo, että päätös oli ennaltaehkäisevä, eikä riskejä hevosten hyvinvoinnin suhteen voida ottaa.
Teivon tiistai-illan ravit on peruttu. Teivossa aamulla kokoontuneet ratamestari, ratavalmentaja ja eläinlääkäri tekivät päätöksen ravien perumisesta. Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves korostaa, että kyse oli ennen kaikkea varotoimenpiteestä.
”Tällä hetkellä Teivossa on kilpailukuntoinen rata. On kuitenkin riski, että se lähtee sulamaan epätasaisesti. Ei haluttu ottaa sitä riskiä, että ruvettaisiin päivällä arpomaan radan kuntoa”, Ingves kertoo.
Ingvesin mukaan ravien siirtämisen eri vaihtoehtoja pohdittiin, mutta järkevää siirtoa ei ollut enää tällä aikajänteellä tehtävissä.
”Forssan eilistä tilannetta seurattiin koko ajan, ja Jyväskylässä on huomenna ravit.”
Ingves toteaa, ettei tässä vaiheessa vuotta enää pystytä etsimään korvaavaa päivää, vaan tiistain ravitapahtuma jää järjestämättä.
”Vuosi on jo lopuillaan, ja Teivossa on tänä vuonna vielä kahdet ravit.”
Ingves korostaa, että päätös oli nimenomaan ennaltaehkäisevä.
”Riskejä hevosten hyvinvoinnista ei voida ottaa. Kun ei oltu riittävän varmoja, tämä koettiin oikeaksi päätökseksi.”Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat