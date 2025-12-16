Vermon uusi suurkisa toteutuuVermon talven uusi suurkilpailuun maksettiin mukaan riittävästi hevosia, joten kisa toteutuu.
Vermon ravirata tiedotti tiistaina, että Hevari Winter Bonus -nimellä ajettava uusi suurkisa ajetaan suunnitelmien mukaan. Kilpailun toteutumisen raja oli 40 hevosta, ja määräaikaan mennessä mukaan maksettiin 48 ravuria.
Kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo tiedotteessa Vermon budjetoineen kisan 50 mukaan maksetun hevosen mukaisesti.
”Maksaneiden määrä jäi hieman odotetusta, mutta ajankohtaan ja kilpailevien hevosten määrään nähden olemme tyytyväisiä”, Korhonen mainitsee tiedotteessa.
Hevari Winter Bonuksessa kilpailevat enintään 20 000 euroa tienanneet lämminveriset. Kisan karsinnat ajetaan tammikuussa ja finaali 20 000 euron ykköspalkinnolla helmikuussa. Ennakkomaksu kisaan oli 300 euroa.
