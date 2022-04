Born Unicorn paras Paralympiatravet karsinnassa – suursuosikki Who’s Who laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen

Juuri nyt:

Torinon käärinliina on maailman tutkituin kulttuurihistoriallinen esine, mutta kuvan synty on yhä mysteeri: ”Ei voida väistää mahdollisuutta, että kuva on syntynyt Jeesuksen ylösnousemuksen seurauksena”, sanoo käärinliinatutkimusta tehnyt Juha Hiltunen