Ponikypärät-kilpailusarjan osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta Ponikypärät-sarjaan ilmoittautui tänä vuonna viimevuotista enemmän kilpailijoita. Kilpailusarja on jaettu A- ja B-kategorian valjakoiden kesken.

Jaa Kuuntele

Amanda Hänninen ja Stenbydal’s Castilla osallisuvat A-kategorian Ponikypärät-sarjaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Suomen Hippoksen järjestämään Ponikypärät-sarjaan ilmoittautui tänä vuonna 58 poniraviurheilijaa. Heistä 44 osallistuu sarjaan A-kategorian ponin kanssa ja loput 14 B-kategorian ponin kanssa.

Kilpailusarjasta Suomen Hippoksessa vastaava Hanna Närhinen on tyytyväinen kilpailusarjan suosion kasvuun. Viime vuonna sarjaan osallistui 45 ponivaljakkoa.

”Hienoa, että halukkaita osallistujia oli viime vuotta enemmän. Erityisen ilahduttavaa on ensikertalaisten lisääntynyt määrä ilmoittautuneiden joukossa”, Hanna Närhinen iloitsee.

Ponikypärät-sarjassa ei kilpailla erillisiä osalähtöjä. Osallistujat saavat kilpailla valitsemansa ponin kanssa tavallisissa ponilähdöissä toukokuun alusta elokuun loppuun.

Pisteitä osallistujat saavat sijoitusten perusteella. A-kategorian poneilla kilpailevilla ohjastajilla huomioidaan kahdeksan parasta sijoitusta ja B-kategorian poneilla kuusi parasta sijoitusta.

Kummankin kategorian eniten pisteitä kerännyt valjakko palkitaan seuraavassa Nuorisogaalassa. Kaikki kilpailusarjaan osallistuneet valjakot palkitaan mitaleilla.

Ponikypärien osallistujat esitellään raviurheilun nuorisotoiminnan Instagram-tilillä (@raviurheilunnuorisotoiminta). Osallistujat ovat kuvanneet esittelyvideon itsestään ja ponistaan, jonka kanssa he osallistuvat sarjaan. Esittelyvideot julkaistaan toukokuun ja elokuun välisenä aikana.

Ponikypärät-sarjan pistetaulukko päivitetään kerran kuukaudessa. Ensimmäinen pistetaulukko julkaistaan kesäkuun alussa.

Osallistujat keräävät pisteitä myös suoritetuista koulutuksista. Tänä vuonna koulutuksia järjestetään Ponikypärille etäluentoina ja verkkokoulutuksena.

A-kategorian ponivaljakot Aada Aaltovirta / Boreanaz Valkyrie Miitu Abrahamsson / Aarteen Lampun Henki Linn Enroth / Ofelia Jaro Hankavuori / Specific’s Magic Mikaela Hirvi / Hero Dark Aku Hoffren / Jouppusen Pontus Eino Hoivala / Konstilan Cinderella Jemina Huhtala / Rakitic Amanda Hänninen / Stenbydal’s Castilla Sylvi Härkönen / Aarteen Silkki Saara Järvelä / Cicciolina K Enni Järvenkylä / Usvaniityn Jason Jenny Kaipia / Ironie Of Tovie’s Choice Venla Karppinen / Sirkkalan Priimustella Hertta Karvonen / Crownhill Mini Me Emma Kasurinen / Specific’s Hot Ranger Anni-Maija Keskimaunu / Kapinan Pikku Pätmän Henni Koivurova / Mäntylahen Kakapo Jennica Kärkkäinen / Wanheda Aino Laurisaar / Riitamäen Furikake Eveliina Lavi / Ol-Jons Minerva Fanni Lehmus / Olywina von Stall Roma Milena Lemmetti / Ponikujan Paulus Viola Lemmetti / Specific’s Ave Maria Caitlin Malmivaara / Ponikujan Veeti Ruska Mehtälä / Jokimäen Omena Sanni Mäki-Petäjä / Ponikujan Milla Magia Aada Mäkäräinen / Mäntylahen Steijeri Emma Mökkönen / Frida Fighter Minni Niskanen / Aarteen Täysikuu Miia Pakonen / Piekälän Abigail Kerttu Pappinen / Karkin Fani Lumina Patovisti / Angel Hill’s Belissa Joanna Penttilä / Toma Wania Nea Ponkala / Prinz Pilgrim Annika Riihimäki / Topi Anselmi Riikonen / Castanja Chandelier Sara Räisänen / Jontun Aamunkajastus Wilma Simpanen / Cozatte Akseli Tuomaala / Garden’s name of love Pinja Tuovinen / Snadi Emil Uutinen / Aarteen Rodolfo Emma Vasenkari / Ahtilan Velmeri Janica Ylitalo / Aarrelammen Sateenkaari