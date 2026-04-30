Ponikypärät-kilpailusarjan osallistujamäärä kasvoi viime vuodestaPonikypärät-sarjaan ilmoittautui tänä vuonna viimevuotista enemmän kilpailijoita. Kilpailusarja on jaettu A- ja B-kategorian valjakoiden kesken.
Suomen Hippoksen järjestämään Ponikypärät-sarjaan ilmoittautui tänä vuonna 58 poniraviurheilijaa. Heistä 44 osallistuu sarjaan A-kategorian ponin kanssa ja loput 14 B-kategorian ponin kanssa.
Kilpailusarjasta Suomen Hippoksessa vastaava Hanna Närhinen on tyytyväinen kilpailusarjan suosion kasvuun. Viime vuonna sarjaan osallistui 45 ponivaljakkoa.
”Hienoa, että halukkaita osallistujia oli viime vuotta enemmän. Erityisen ilahduttavaa on ensikertalaisten lisääntynyt määrä ilmoittautuneiden joukossa”, Hanna Närhinen iloitsee.
Ponikypärät-sarjassa ei kilpailla erillisiä osalähtöjä. Osallistujat saavat kilpailla valitsemansa ponin kanssa tavallisissa ponilähdöissä toukokuun alusta elokuun loppuun.
Pisteitä osallistujat saavat sijoitusten perusteella. A-kategorian poneilla kilpailevilla ohjastajilla huomioidaan kahdeksan parasta sijoitusta ja B-kategorian poneilla kuusi parasta sijoitusta.
Kummankin kategorian eniten pisteitä kerännyt valjakko palkitaan seuraavassa Nuorisogaalassa. Kaikki kilpailusarjaan osallistuneet valjakot palkitaan mitaleilla.
Ponikypärien osallistujat esitellään raviurheilun nuorisotoiminnan Instagram-tilillä (@raviurheilunnuorisotoiminta). Osallistujat ovat kuvanneet esittelyvideon itsestään ja ponistaan, jonka kanssa he osallistuvat sarjaan. Esittelyvideot julkaistaan toukokuun ja elokuun välisenä aikana.
Ponikypärät-sarjan pistetaulukko päivitetään kerran kuukaudessa. Ensimmäinen pistetaulukko julkaistaan kesäkuun alussa.
Osallistujat keräävät pisteitä myös suoritetuista koulutuksista. Tänä vuonna koulutuksia järjestetään Ponikypärille etäluentoina ja verkkokoulutuksena.
A-kategorian ponivaljakot
Aada Aaltovirta / Boreanaz Valkyrie
Miitu Abrahamsson / Aarteen Lampun Henki
Linn Enroth / Ofelia
Jaro Hankavuori / Specific’s Magic
Mikaela Hirvi / Hero Dark
Aku Hoffren / Jouppusen Pontus
Eino Hoivala / Konstilan Cinderella
Jemina Huhtala / Rakitic
Amanda Hänninen / Stenbydal’s Castilla
Sylvi Härkönen / Aarteen Silkki
Saara Järvelä / Cicciolina K
Enni Järvenkylä / Usvaniityn Jason
Jenny Kaipia / Ironie Of Tovie’s Choice
Venla Karppinen / Sirkkalan Priimustella
Hertta Karvonen / Crownhill Mini Me
Emma Kasurinen / Specific’s Hot Ranger
Anni-Maija Keskimaunu / Kapinan Pikku Pätmän
Henni Koivurova / Mäntylahen Kakapo
Jennica Kärkkäinen / Wanheda
Aino Laurisaar / Riitamäen Furikake
Eveliina Lavi / Ol-Jons Minerva
Fanni Lehmus / Olywina von Stall Roma
Milena Lemmetti / Ponikujan Paulus
Viola Lemmetti / Specific’s Ave Maria
Caitlin Malmivaara / Ponikujan Veeti
Ruska Mehtälä / Jokimäen Omena
Sanni Mäki-Petäjä / Ponikujan Milla Magia
Aada Mäkäräinen / Mäntylahen Steijeri
Emma Mökkönen / Frida Fighter
Minni Niskanen / Aarteen Täysikuu
Miia Pakonen / Piekälän Abigail
Kerttu Pappinen / Karkin Fani
Lumina Patovisti / Angel Hill’s Belissa
Joanna Penttilä / Toma Wania
Nea Ponkala / Prinz Pilgrim
Annika Riihimäki / Topi
Anselmi Riikonen / Castanja Chandelier
Sara Räisänen / Jontun Aamunkajastus
Wilma Simpanen / Cozatte
Akseli Tuomaala / Garden’s name of love
Pinja Tuovinen / Snadi
Emil Uutinen / Aarteen Rodolfo
Emma Vasenkari / Ahtilan Velmeri
Janica Ylitalo / Aarrelammen Sateenkaari
B-kategorian ponivaljakot
Kerttu Happonen / Lil’s Lotus
Inka Heikkinen / Little Drops
Iida Innanen / Arthur de Cottereau
Lauraana Karjalainen / Goldenwild’s Supernova
Merenna Karjalainen / Iputus
Vilja Kervinen / Donald Wee
Senja Kopalainen / Rodden
Matilda Korpi / M’s Rascal
Iina Kuitto / Herman Wee
Moonika Laulajainen / Moonlight Ramona
Nelli Luhanko / Hillshead’s Rocket
Juulia Nykänen / Nummen Matti
Salla Voutilainen / Graceful Dark
Thilia Wahlsberg / Myro
