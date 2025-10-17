Sunnuntain MT Hevoset -ohjelmassa ollaan lakeuksilla ja käydään katsomassa mitä kuuluu tuoreelle Kriterium-kakkoselle Retostellalle ja tähden taustajoukoille.

Retostella tuo suunnattomasti iloa Niko Jokelan tallille ja kyllä – tähdellä saa olla tähden elkeet

Taustajoukot, kuten myös Retostella itse, löytyvät siis Seinäjoelta ja paikka on Niko Jokelan valmennustalli. Pihamaalla kun Jokela pohtii Retostellan salaisuutta, niin se on kovin yksinkertainen juttu.

”Kyllä se on vaan syntynyt hyväksi hevoseksi ja meidän tehtävä on sitten vain ollut pitää sitä hyvin”, kuittaa Jokela tammatähtensä peruslähtökohdat.

Jokelan rinnalla hevosten kanssa Seinäjoella toimii hänen puolisonsa Riikka Seppänen, joka myös mieluusti juttelee Retostellasta.

”Vaikka me emme hevosesta palaakaan omista, on suuri ilo ja onni, että tällainen on meille suotu. Aivan erityinen asia on tämä meidän Ritu”, liikuttuu Seppänen Retostellasta puhuessaan ja paljastaa, että kyllähän tamma persoonallisena yksilönä tehdä tallilla melkein mitä vaan.

” No, siis tiettyihin rajoihin saakka ainakin”, nauraa Seppänen.