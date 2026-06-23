Päivän ravit: Kesäradan tähtihetki Lieksan raviradalla on tiistaina ainutlaatuinen ilta. Kesärata on saanut järjestääkseen päivän ainoat ravit Suomessa.

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Toukokuussa Vermossa Cooleria ohjasti Riku M Lindgren. Lieksassa ruunaa ohjastaa Iikka Nurmonen. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Aikaisemmin ei Lieksalle ole päivän profiiliraveja suotu, joten tiistaina ollaan uuden äärellä. Noin kolme kilometriä Lieksan keskustasta sijaitseva rata on tunnettu erityisen tunnelmallisena kesäratana, ja nyt ravirata esittäytyy laajemmalle yleisölle TotoTV:n kautta.

Ensimmäiset ravit Lieksan raviradalla järjestettiin talvella 1966. Pielisjärven Hevosystäväinseura on puolestaan perustettu jo vuonna 1934. Tänä kesänä Lieksassa ravataan kolmet totoravit, joista tiistaiset Toto5-ravit ovat kauden avajaiset.

Toto5-pelissä illan pankki on monella pelaajalla neljännen kohteen Stonecapes Village. Markus Porokan treenattava on ensiaskelillaan nopea, joten ori ottanee hyvältä lähtöpaikalta keulat vaivoitta. Jos kaasu ei jää päälle, sopivassa seurassa Stonecapes Villagea ohjastava Tuomas Pakkanen pääsee todennäköisesti tuulettamaan voittoa.

Suomenhevosten kovimmassa sarjassa suosikin virassa on Cooleri. Samuli Simonen on kilpailuttanut suojattiaan lauantailähdöissä, joten Lieksan tehtävä tuntuu Iikka Nurmosen ohjastamalle ruunalle sopivalta.

Coolerin kovimmat haastajat Rapsodi ja Hissun Kalle eivät ole vielä tällä kaudella menestyneet, mutta startteja on vyöllä vasta niin vähän, että nousukunto saattaa antaa jo Lieksassa ensimmäisiä merkkejään.

Kaikkiaan Lieksassa ravataan illan aikana kymmenen ravilähtöä ja kaksi ponilähtöä. Kesäravien tapaan myös Lieksan raveihin kerääntyy runsaasti maakunnan raviväkeä ja kesävieraita.

Iltaa jatketaan Ruotsin puolella. Pääravit ajetaan Axevallassa. Toto64-pelin avaa StoChampionatetin testilähtö, joka on kerännyt seitsemän nelivuotiasta tammaa viivalle.

Suosikki tammalähdössä on Selmina Venit. Eric Martinssonin valmennettava nähtiin viime vuonna Breeders’ Crownin finaalissa. Ennen vappua Selmina Venit pyyhälsi Solvallassa Langlin vanavedessä mailin aikaan 10,9a. Tuolloin lähdön ohjastanut Carl Johan Jepson palaa nyt tamman ohjaksiin.