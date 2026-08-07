Sahatavaran suhdanne jatkui entisellään vuoden toisella neljänneksellä, kertoo itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus ry.

Tammi-kesäkuussa sahat tuottivat 6,1 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Viennin tilastot ulottuvat toukokuulle asti. Tammi-toukokuussa kuusitavaraa vietiin seitsemän ja mäntytavaraa kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Sahatavaran toimitukset useimpiin vientimaihin laskivat viime vuodesta. Suurimpia vientimaita olivat Egypti, Viro ja Iso-Britannia. Vienti Egyptiin ja Viroon laski kaksi prosenttia ja Isoon-Britanniaan 15 prosenttia edellisvuoden tammi-toukokuusta.

”Yritykset toimivat poikkeuksellisen suuren epävarmuuden keskellä.” Tino Aalto

Sahatavaran vienti kasvoi kolmeen maahan kymmenen merkittävimmän maan joukosta. Vienti Algeriaan kasvoi 30 prosenttia, Saksaan lähes viidenneksen ja Alankomaihin 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tullin tilastojen perusteella kuusisahatavaran vientihinta on noussut hieman tänä vuonna yli 250 euroon kuutiolta ja mäntysahatavaran hinta laskenut 12 kuukauden liukuvalla keskiarvolla mitattuna.

”Yritykset toimivat poikkeuksellisen suuren epävarmuuden keskellä. Vahvistuvaa kysyntää ei ole nähtävissä missään päin vientimarkkinoita. Kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky paranisivat, jos Suomessa tukkipuun hintataso ei olisi näin korkea kuin nyt”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kommentoi tiedotteessa.

Aallon mukaan Suomen tänä vuonna kiihtynyt talouskasvu ei vielä näy metsäsektorilla.

”Puutuotteiden kysyntä on matalalla tasolla. Kysynnän pitäisi nousta kotimaassa huomattavasti, että sillä olisi toimialan mittakaavassa merkitystä.”

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