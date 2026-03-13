Kouvolan ravirata valmis keväisiin raveihin – kilpailijoille suositus kesäkengästä Kouvolan ratamestari toivoo osallistujien ajavan lauantaina kesäkengällä. Sekä rata- että varikkoalue ovat hiekkapintaiset.

Kouvolan rata näytti perjantai-iltapäivänä hyvältä. Kuva: Kristian Halonen

Kaj Närhinen

Kouvolan ratamestari Kristian Halonen on perjantai-iltapäivänä levollisin mielin lauantain T75-ravien suhteen. Olosuhteet tulevat ratamestarin mukaan olemaan lauantaina keväisen kesäiset.

”Rata on kuivanut tänään perjantaina paljon eiliseen verrattuna. Toki kosteutta varmasti puskee läpi paikka paikoin huomenna. Meillä on tuossa kasa karkeampaa ainesta radalle levitettäväksi. Ainakin nyt tuntuisi, ettei sitä tarvitse lainkaan niin paljoa, kuin olin etukäteen ajatellut”, Kristian Halonen arvioi.

Kristian Halosen mukaan Kouvolan kavioura suolattiin kahdesti viikko sitten tiistaina ajettujen kauden avausravien jälkeen. Suolaaminen on edesauttanut kaviouran sulamista ja kuivumista.

Ratamestari toivoo kilpailijoiden ajavan lauantaina kesäkengällä.

”Hokkikenkä kuluttaa kaviouraa paljon enemmän kuin kesäkenkä. Helpottaisi meidän työtämme huomenna tosi paljon, mikäli mahdollisimman moni ajaisi hevosellaan kesäkengästä.”

Kouvolan ravirata on kuitenkin varautunut rataolosuhteiden äkilliseen muutokseen.

”Meillä on paikan päällä lisäkalustoa. Lisäksi hiekan toimittajan kanssa on sovittu heidän olevan hälytysvalmiudessa huomenna”, Halonen kertoo.

”Perjantaiksi ja lauantaiksi on kuitenkin luvattu aurinkoista ja lämmintä säätä, eli radan pitäisi vaan kuivua entisestään.”

Myös tallialue on hiekkapinnalla.

”Siellä on tietysti jäljellä lumikasoja. Niiden sulaessa tulee kosteutta kasojen läheisyyteen, mutta ihan kesäkengällä pärjää varmasti varikollakin.”