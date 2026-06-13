Ravikoulu lumosi Thilia Wahlsbergin kerralla Ahvenanmaan aktiivisimpiin poniraviurheilijoihin kuulua Thilia Wahlsberg iloitsee lajin hyvästä vedosta kotikulmillaan. Wahlsbergin ajatuksena on opiskella raviammattilaiseksi Ruotsissa.

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Thilia Wahlsberg on paraikaa suorittamassa C-ajolupaa Vermossa. Kurssin aikana hän asuu Ann-Christin Nybergin luona. Kuvassa nuori poniohjastaja Pomona II:n ja sen tämän vuotisen tammavarsan kanssa. Kuva: Thilia Wahlsbergin arkisto

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Thilia Wahlsberg on tuttu näky sekä Suomen että Ruotsin ponilähdöissä. 15 vuotta tänä vuonna täyttävä poniohjastaja on yksi Ahvenanmaan aktiivisimmista poniraviurheilijoista.

Wahlsberg ajoi ensimmäiset ponilähtönsä kaudella 2022, ja nyt hänellä on takanaan jo yli 150 ponilähtöä.

”Minä lähtisin reissuun vieläkin useammin, mutta vanhempani eivät halua lähteä kilpailemaan ihan yhtä usein kuin itse haluaisin”, Thilia Wahlsberg nauraa.

Tällä hetkellä Wahlsbergin valmennuksessa on neljä ponia. Näistä kolme on A-kategorian poneihin kuuluvia shetlanninponeja ja yksi B-kategorian russ-poni.

Ponit asuvat Wahlsbergin naapurissa, ja hän hoitaa ne yhdessä vanhempiensa kanssa. Valmennus on pitkälti Thilian vastuulla.

Koulunkäynnin ja ponien valmentamisen lisäksi Thilia Wahslberg ehtii myös työskennellä Maarianhaminan ravikoululla.

”Kysyntää olisi useammallekin työpäivälle, mutta omien ponien kanssa menee sen verran aikaa, että en ehdi auttaa ravikoululla kuin yhtenä päivänä viikossa”, hän täsmentää.

Ahvenanmaalaiset hevosharrastajat käyvät kilpailemassa pääosin Ruotsin puolella parempien palkintojen ja sujuvampien lauttayhteyksien vuoksi. Poniravien palkinnot ovat Ruotsissa korkeintaan Suomen tasolla, mutta myös Wahlsberg suuntaa kilpailumatkoille pääosin Ruotsiin.

”Lauttamatkat ovat tosiaan paljon sujuvammat ja ajallisesti lyhyemmät Ruotsin suuntaan. Lauttamatka Ruotsin puolelle kestää vajaat kolme tuntia. Kilpailutarjontakin on Ruotsin puolella laajempaa.”

Suurin ero suomalaisen ja ruotsalaisen poniraviurheilun välillä on kuitenkin ohjastajien yläikärajat. Länsinaapurissa A-kategorian poneilla saavat ajaa enintään 15-vuotiaat ohjastajat. Suomessa ikäraja on 18 vuotta.

Thilia Wahlsberg ajaakin viimeistä vuotta A-kategorian ponilähtöjä Ruotsin puolella.

”Yksi lainassa olevista shetlanninponeista lähtee kotitallilleen tämän kauden jälkeen. Lisäksi yhden oman ponin kilpailuikä loppuu tämän vuoden lopussa, kun se kääntyy 19-vuotiaaksi. Russillani jatkan kilpailemista normaalisti. Jäljelle jäävälle shetlanninponille kyllä löytyy nuorempia ohjastajia Ruotsin puolen lähtöihin”; Thilia Wahlsberg suunnittelee.

Adele Kalenius (vas), Thilia Wahlsberg (oik.) ja Amanda Hänninen palkittiin vuosi sitten Nuorisogaalassa. Kuva: iitamaria.kuvat.fi

Tulevana kesänä Thilia Wahlsberg aikoo suorittaa myös hevosten lähtöihin vaadittavan C-ajoluvan. Hän ei vielä tänä vuonna saa ajaa kilpaa hevosilla, mutta suorittaa Vermossa korttikurssin jo valmiiksi.

Omaa ravihevosta Wahlsbergin perheessä ei vielä ole. Tytär on kuitenkin pehmittänyt äitiään Veronica Wahlsbergiä hevosen ostoon.

”Aiemmin äiti sanoi yksiselitteisesti ei hevosen ostolle. Nyt se on muuttunut jo katsotaan-asteelle”, Thilia Wahlsberg naurahtaa.

Oman hevosen puutteessa Thilia Wahlsberg on ajanut tuttaviensa hevosilla. Kärrylähtöjen lisäksi myös montélähdöt kiinnostavat Wahlsbergiä.

Ensi syksynä peruskoulun viimeisen luokan aloittavalla nuorella raviurheilijalla on melko selvät sävelet peruskoulun jälkeiselle ajalle. Hänen on tarkoitus hakea ravilukioon Ruotsin puolelle.

”En ole päättänyt ihan varmaksi mihin lukioon aion hakea. Tällä hetkellä todennäköisimmältä vaihtoehdolta vaikuttaa Solvallan ravilukio. Se olisi ihan liikenneyhteyksienkin puoleen fiksuin vaihtoehto”, hän pohtii.

Lukion jälkeen Wahlsbergin on tarkoitus suunnata töihin raviurheilun pariin.

”Ehkä kilvanajamiseen on tällä hetkellä vähän kovempi polte kuin hevosten valmentamiseen. Mutta toisaalta valmentajille ja hoitajille on kyllä isompi tarve kuin ohjastajille. Joka tapauksessa tulen panostamaan raviurheiluun täysillä”, hän vakuuttaa.

Toukokuun alkupuolella Thilia Wahlsberg sai ajaa kilpaa kotiradallaan. Maarianhaminan perinteiset kaksipäiväiset poniravit olivat keränneet hyvin osanottajia sekä Ruotsista että Suomesta.

Thilia Wahlsberg iloitsee Ahvenanmaan poniravien vetovoimasta. Omaan menestykseen ohjastaja ei sen sijaan ollut tyytyväinen.

”Sain pari hyvää sijoitusta, mutta vähän paremmin olisi saanut kulkea lähdöissä. Mutta muuten viikonloppu oli todella onnistunut. Ravien välipäivänä ehtii tapaamaan poniravituttuja. Meillä oli todella mukava viikonloppu.”

Wahlsberg iloitsee poniraviharrastajien lisääntymisestä Ahvenanmaalla. Tilanne oli hyvin toisenlainen ohjastajan aloitellessa omaa poniuraansa. Hän kiittelee poniravikoulun roolia poniraviurheilun pariin löytämisessä.

”Meillä kotona ei ollut lainkaan ravitaustaa. Menin kaverini kanssa poniravikoulun avoimien ovimien päivään. Olin kerrasta myyty, ja halusin alkaa käydä poniravikoulussa. Silloin ei meitä poniraviurheilijoita ollut monta Ahvenanmaalla. Nyt määrä lisääntyy hyvällä vauhdilla”, Thilia Wahlsberg iloitsee.

Thila Wahsbergin ponit Myro, Pihlajamäen Tuhkimo, Rataas Mikedo ja Totes Crabat nauttivat kesäisestä laitumesta omistajan ollessa Suomessa korttikurssilla. Kuva: Thilia Wahlsbergin arkisto

Maarianhaminassa ajetaan vielä syksyllä yksi poniravipäivä. Lisäksi kauden aikana ajettavissa totoraveissa pyritään järjestämään ponilähtöjä. Kauden avausraveissa sunnuntaina ei ponilähtöjä kuitenkaan järjestetä.

Sillä samana päivänä ajettavat Solvallan poniravit kuuluvat tuttuun tapaan Thilia Wahlsbergin ja useamman muun ahvenanmaalaisen poniraviharrastajan ohjelmaan.

”Totoravien yhteydessä ajettavat ponilähdöt ovat joka tapauksessa tosi iso parannus meille poniraviurheilijoille”, Wahlsberg kiittelee.