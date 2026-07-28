Nyt tuli varmistus: fosforilannoitteiden rajoituksia höllennetään – tämä muutoksesta kannattaa tietääMuutos kaksinkertaistaa fosforilannoitteiden kadmiumrajan väliaikaisesti.
Epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuus nostetaan väliaikaisesti 100 milligrammaan kilogrammassa fosforia, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.
Muutos tulee voimaan 1.8.2026 ja on voimassa 31.7.2028 saakka.
Muutoksella laajennetaan väliaikaisesti epäorgaanisten fosforilannoitteiden hyväksyttäviä hankintalähteitä ja vahvistetaan maatalouden toimintaedellytyksiä kansainvälisten markkinahäiriöiden aikana, ministeriö perustelee.
Tavoitteena on parantaa lannoitteiden saatavuutta ja hillitä kustannuspaineita tilanteessa, jossa geopoliittiset jännitteet ja kansainväliset toimitusketjujen häiriöt ovat lisänneet epävarmuutta lannoitemarkkinoilla.
Asetuksessa täsmennetään lisäksi, että lannoitevalmistetta saa käyttää asetuksen kahden vuoden voimassaoloajan jälkeenkin, jos se on ollut vaatimusten mukainen hankintahetkellä. Muutos lisää ministeriön mukaan sääntelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta lannoitteiden käyttäjien kannalta.
”Vaikka muutos kaksinkertaistaa fosforilannoitteiden kadmiumrajaa, arvioiden mukaan sen ympäristö- ja terveysvaikutukset jäävät vähäisiksi poikkeuksen lyhyen keston vuoksi, sanoo Ruoka- ja tutkimusosaston osastopäällikkö Sebastian Hielm.Artikkelin aiheet
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