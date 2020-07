Olavi Oja-Nisula korostaa kärsivällisyyden merkitystä hevosurheilussa – "Tämä on pitkäjänteistä työtä, etenkin suomenhevosten kanssa"

Johannes Tervo

Sävel-Taika on yksi Olavi Oja-Nisulan uran lahjakkaimmista valmennettavista.

Viime vuonna Lahdessa kuningatarkilvan avausmatkalla vei voiton tamma Sävel-Taika, joka valmistautuu kotimaisemissa Ilmajoella Seinäjoen koitokseen.

Hevosen valmentajana toimii tuttuun tapaan pitkän linjan ravimies Olavi Oja-Nisula.

Hän on toiminut hevosten parissa jo lapsesta saakka. Hevosihmisiä miehen suvusta löytyy sekä isän että äidin puolelta.

”10-vuotiaana aloin hiljalleen ajella. Sen jälkeen niitä on piisannut kaiken aikaa.”

Ensimmäiset omat lähtönsä Oja-Nisula muistelee ajaneensa 16–17-vuotiaana.

”Sen muistan, että ensimmäinen vuosi meni huonosti, ei siinä voittoja tullut. Jokunen vuosi meni harjoitellessa”, hän naureskelee.

30-vuotiaana Oja-Nisula alkoi tilan isännäksi, jolloin miehen aika jakautui sikojen kasvattamisen ja hevoshommien kesken. Viisi vuotta sitten Oja-Nisula luopui sikojen kasvattamisesta.

”Nyt kun ei tarvitse enää sikoja hoidella, niin voi olla täysipäiväinen hevosmies.”

Oja-Nisulan ja Sävel-Taian yhteinen matka alkoi vuonna 2015.

”Ostimme Sävel-Taian enoltani. Meillä oli samasta sisarus­parvesta ollut aikaisemmin useampi hevonen treenissä. Kaikki niistä tuntuivat olevan juoksijan oloisia, hiukan tavallista parempia hevosia.”

Muutkin sisarusparven jäsenet ovat näyttäneet taitonsa raviradoilla. Sävel-Taika on kuitenkin sisarusparvessaan omaa luokkaansa.

”Sillä on luontaista ominaisuutta. Sitä on myös vuosia treenattu ja suhteellisen terveenä on pysynyt, minkä ansiosta harjoitteluun ei ole tullut suurempia pausseja”, Oja-­Nisula avaa syitä hevosen menestykselle.

Sävel-Taika pääsee lähtemään terveenä myös tämän vuoden Kuninkuusraveihin. Ravien tavoitteilla Oja-Nisula ei lähde spekuloimaan.

”Pitää vähän katsoa hevosen päivän virettä. Ei siinä kauheasti auta tavoitteita asetella, vaan mennään päivän kunnon mukaan.”

Kisan ennakkosuosikki miehellä on kuitenkin jo mielessä.

”Vähän tuntuu siltä, että Hetviina on tällä hetkellä ylitse muiden. Sen jälkeen tulee aika tasasta.”

Kokenutta kisaajaa Kuninkuusravit eivät erityisemmin jännitä.

”Ei sitä jaksa enää jännittää, aika rutiinilla mennään.”

Oja-Nisulan perheeseen kuuluvat elämänkumppani Kirsi Vierikko ja kaksi poikaa. Lapsista ainakin toisesta saattaa löytyä jatkaja perheen raviperinteelle.

”Nuorempi pojista on lajista aika innostunut. Hän treenailee ja varmaan meinaa kortinkin tässä jossain kohtaa ajaa.”

Nuoremmille hevosharrastajille Oja-Nisula korostaa kärsivällisyyden merkitystä hevosurheilussa.

Nopeita tuloksia tai pikavoittoja ei aina kannata odottaa. Tallilla joutuu tekemään monesti pitkää päivää tulosten saamiseksi.

”Tämä on pitkäjänteistä työtä, etenkin suomenhevosten kanssa. Ei sitä tiedä välttämättä vuoden tai kahdenkaan päästä, onko se hyvä vai huono hevonen. Pitkää pinnaa vaaditaan.”