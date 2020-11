Talleilla kiertää hevosten omaa koronavirusta: "Paljon tulee soittoja kuumeisista hevosista"

Hevosten koronavirus on oma tautinsa, joka ei tartu ihmiseen.

Olga Temonen

Hevosten koronavirus voi olla myös oireeton tai lieväoireinen. Se leviää helposti hevosesta toiseen.

Talleilla voi olla nyt syytä olla valppaana, sillä liikkeellä on hevosten koronavirusta. Koronavirus tarttuu hyvin helposti hevosesta toiseen.

Kyseessä ei ole ihmisille vaarallinen koronaviruksen muoto. Sattumalta nyt samaan aikaan on molempia liikkeellä, kertoo eläinlääkäri ja tutkija Anna Mykkänen. Hevosten koronavirus on uusi tauti. Suomessa sitä on tavattu vasta muutaman vuoden.

Tiettävästi hevosten koronavirusta on tavattu ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa vuonna 2010.

Hevosille koronavirus voi aiheuttaa kuumetta, ripulia ja esimerkiksi jalkojen turvotusta. Harvinaisempia ovat neurologiset oireet. Kuten muutkin virustaudit, hevosten koronavirus voi olla myös oireeton tai lieväoireinen.

Suurin osa hevosista potee kotitallillaan, mutta pahemmat ripuli- tai ähkyoireet saattavat vaatia eläinlääkärin käynnin, Mykkänen kertoo. Harvoissa tapauksissa koronavirus vaatii hevosen pidempiaikaista sairaalahoitoa.

Hevosten koronavirukseen ei ole täsmälääkettä.

Koronavirus leviää tallissa helposti esimerkiksi saappaissa kulkeutuvan lannan mukana. "Paljon tulee soittoja kuumeisista hevosista", Mykkänen sanoo. "Nyt on sellainen aika, että hevosilla on tosi paljon kuumetauteja ympäri Suomen. Tämä on ainakin yksi niistä. Viruksia voi olla samaan aikaan useampiakin."

Toisin kuin ihmisten koronaviruksessa, hevosten koronavirukseen ei liity hengitystieoireita. Oireet ovat enemmän norovirustyyppisiä, Mykkänen kuvailee.

Hevosen liikuttelu paikasta toiseen on tällaiseen aikaan tavallista riskipitoisempaa. Jos mahdollista, sitä tulisikin nyt välttää, Mykkänen ohjeistaa. Hän kehottaa myös vaihtamaan vaatteet ja puhdistamaan kengät sekä pesemään kädet vieraillessa toisilla talleilla.

Vahvistamattoman tiedon mukaan Viikissä Helsingin yliopiston hevossairaalassa olisi lopetettu hevonen, jolla on koronavirus. Yksittäisiä tapauksia ei kommentoida, Mykkänen linjaa. "Viruksen tunnistaminen kestää aika kauan, usein tieto tulee jälkeenpäin."

Hevosten koronavirus ei tartu ihmiseen, mutta kuinka todennäköistä on, että ihminen voisi saada hevosilta vaarallisia tauteja?

"Hevoset ovat zoonoosimielessä tosi turvallisia", Mykkänen rauhoittelee. "Zoonoosien kehittymiseen vaikuttaa teollinen eläintuotanto, kontaktit villieläimiin sekä antibioottien käyttö. Hevoset ovat usein pienissä yksiköissä. Salmonella on sellainen, mikä voi tulla hevosista, mutta Suomessa salmonellaa on niin vähän, että sen merkitys on pieni."

Hevonen on siis pandemiankin aikana ihmiselle riskitöntä seuraa – kunhan pysyy sen kyydissä.