Tiina Ahokas on Kivisaaren oriaseman uusi yrittäjä

Tiina Ahokkaan albumi

Tiina Ahokas sekä oma kasvatti Taian Touhukas emänsä Vieterin Kipinän kanssa.

"Tiistaina tehtiin kauppa", myyjä Kari Korte kertoi torstai-iltana MT:lle.

Kouvolan Löytyssä sijaitsevan Kivisaaren Oriaseman kiinteistöt osti Taian tila Oy, jonka takana on yrittäjä Tiina Ahokas.

"Olen etsinyt sopivaa paikkaa Etelä-Suomesta kolmisen vuotta. Olen ollut yli 10 vuotta hevosalalla, kilpaillut sekä ravi- että ratsupuolella. Kiinnostukseni on etenkin hevosten hyvinvoinnissa ja kasvatuksessa", Ahokas taustoittaa.

Hän on pitänyt aiemmin tallia Tervossa ja kasvattanut suomenhevosia. Vuodesta 2014 lähtien niitä on syntynyt joka vuosi, viime vuonna peräti kahdeksan kappaletta. Omat parikymmentä hevosta muuttavat mukana Kouvolaan.

Ahokas kertoo, että yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös MAS Breedingin kanssa, jonka oreja on ollut asemalla jo useiden vuosien ajan. Myös täysihoitopaikkoja tammoille on edelleen tarjolla.

"Ei ole lajista kiinni tai rodusta, vaan siemennyksissä palvellaan kaikkia tammanomistajia. Soile Pakkanen jatkaa eläinlääkärinä – hyvä eläinlääkäri on ihan ehdoton", Ahokas linjaa toimintaperiaatteen.

Taian tila tulee tarjoamaan edelleen myös hevosten hyvinvointipalveluita. Ahokas on opiskellut hierojaksi sekä kengittänyt hevosia.

Kari ja Seija Korte eivät suinkaan hakeudu pois raviurheilun parista. He myivät tällä viikolla osan tammoistaan, mutta heillä on edelleen kaksi omaa siitostammaa, joiden varsomista odotellaan kevään päälle. Lisäksi he ovat liisanneet ulkopuoliselle yhden tamman. Vuosikkaita varsoja on neljä. Myös Kivisaaren oriasema Oy eli yhtiö jää heille.

"Toimimme yhteistyössä uuden omistajan kanssa siemennyskauden eli syyskuun loppuun asti. Talokin on myyty heille, joten muutamme Kouvolan pohjoisreunalle entisen Jaalan alueelle jo nyt tammi–helmikuun taitteessa."

"Ensi kesä on 21. vuosi tätä työtä. Ostin pienen paikan 1987 ja sitä olen laajentanut. Hienoa, että löytyi uusi yrittäjä, joka haluaa jatkaa oriaseman toimintaa. Tyytyväisiä olleet myös monet asiakkaat", Kari Korte summaa.

Oriasema on ollut myynnissä kesäkuun alusta asti, kun jatkajaa ei Kortteen pariskunnan omista lapsista löytynyt.

Kauppaa hierottiin muutama kuukausi

Jarno Mela

Kari ja Seija Korte kuvattuna Kivisaaren oriasemalla viime kesänä.