Kivisaaren oriasemalle ostajaehdokas mutta rahoitusratkaisuja selvitetään – Kortteet jatkamassa myös ensi kesän

Kari ja Seija Korte varautuvat jatkamaan tarvittaessa Kivisaaren oriasemaa myös ensi kesänä, kun kaupanteko vie aikaa.

Astutusmäärissä maan kolmanneksi suurin oriasema on ollut kesäkuusta asti myynnissä, kun sen omistajat ovat etsineet jatkajaa. Tilanteeseen ei ole Kivisaaren oriaseman yrittäjä Kari Kortteen mukaan ainakaan vielä tullut varmaa ratkaisua.

"Kyllä kyselyitä on ollut ja neuvottelujakin on käyty. Meillä on kiinnostunut jatkaja oriaseman toiminnalle, mutta rahoituksesta on kiinni. Tämän luokan iso investointi vaatii ymmärrettävästi pitkän valmistelun", hän valottaa.

Kun tilanne on auki, Kari ja Seija Korte varautuvat jatkamaan.

"Kuusi omaa tammaakin on kantavana ja oriit on sovittu ensi kesäksi mukaan lukien yhteistyö MAS Breedingin kanssa. Kyllä siis jatketaan ensi kesänäkin normaaliin tapaan."

Kivisaaressa on hyvin laitumia siitostammoille, sillä peltoa on vuokramaineen noin 50 hehtaaria. Tallirakennuksia on neljä ja pihattoja useampi, joten astutettavinakin olevat tammat pystytään tarvittaessa ottamaan sisään.

Kari ja Seija Kortteen omat kasvatit kantavat Stoneisle -nimeä. Kaikki vuotiaat varsat on myyty ja tänä kesänä syntyneistä kuudesta on jäljellä neljä.

"Ypäjän huutokauppa oli itse asiassa kokonaisuudessaan ihan hyvä, kun keskihinta nousi", Kari Korte summaa.

Kun kasvatus on ollut laskussa ja varsoja syntyy vähemmän, niin tilanteessa on kasvattajan näkökulmasta ainakin se hyvä puoli, että varsojen hinta lähenee edes niin sanotusti tuotantokustannuksia.

Raviurheilun epävarma tulevaisuus kuitenkin heijastuu Korteen mukaan selvästi kasvatukseen.

Niin paljon on auki. Ensi vuonna palkinnot ja muu ravitalouden rahoitus tullevat ilmeisimmin säilymään, mutta seuraava vuosi on ihan epävarma, hän sanoo.

Se tarkoittaa, että kaikilta oriasemapalveluita pyörittäviltä vaaditaan tasapainossa olevan talouden lisäksi rohkeutta ja jaksamista, kun työpäivät ovat kevään ja kesän aikana todella pitkiä.

