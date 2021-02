Hevoset

Urheilupsykologin neuvo ratsastuspelkoiselle: "Keskity tekemiseesi, kannusta itseäsi" Hevoset Positiivinen sisäinen puhe on kätevä työkalu kaikilla elämän osa-alueilla. Se myös vahvistaa resilienssiä eli auttaa jaksamaan eteenpäin, vaikka asiat eivät menisi niin kuin on suunnitellut.

Sonja Holma/SRL

”Suhde itseen on kaikkein tärkein ihmissuhde ja sen on oltava kunnossa. Ryhdy siis itsesi kanssa hyvään suhteeseen”, urheilupsykologi Mia Stellberg kannustaa. Hän on ollut Suomen kouluratsastusjoukkueen psyykkinen valmentaja useiden vuosien ajan.

"Suhde itseen on kaikkein tärkein ihmissuhde ja sen on oltava kunnossa. Ryhdy siis itsesi kanssa hyvään suhteeseen", urheilupsykologi Mia Stellberg kannustaa. Hän on ollut Suomen kouluratsastusjoukkueen psyykkinen valmentaja useiden vuosien ajan.

Hevosten kanssa toimiessa pelko on helposti läsnä eikä siinä ole hävettävää. Asialle kannattaa pyrkiä aktiivisesti tekemään jotain, jotta harrastuksesta tulee nautittavampaa. "Pelko ei pysy hengissä, ellei sitä itse stimuloi sisäisellä puheella, joka pitää pelkoa yllä", sanoo urheilupsykologi Mia Stellberg. Hän on muun muassa Suomen kouluratsastusmaajoukkueen psyykkinen valmentaja ja työskentelee useiden huippu-urheilutiimien kanssa. Perinteisten urheilulajien rinnalla hän on erikoistunut e-urheilijoiden eli kilpapelaajien psyykkiseen valmennukseen. Pelkäävän ihmisen sisäinen puhe sisältää paljon kauhukuvia. Stellberg neuvoo alkajaisiksi kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta ja kirjaamaan ajatuksia ylös. "Sisäisen puheen tiedostaminen ja kuunteleminen on tärkeä ja aina läsnä oleva osa kaikkea ihmisen mielen kehittämistä. Et koskaan sanoisi hyvälle ystävällesi, että nyt sinä ratsastat tosi huonosti. Jokaisen kannattaisi puhua itselleen samalla tavalla kuin kaverille, kannustavasti", Stellberg sanoo. Kannustava sisäinen puhe vaikuttaa hänen mukaansa ihmisen minäkuvaan, itsetuntoon, keskittymiseen, motivaatioon, sosiaalisiin suhteisiin ja mielialaan. "Tutkimukset osoittavat, että negatiivista sisäistä puhetta ylläpitävä ei pysty keskittymään tehokkaasti. Ratsastuksessa keskittyminen, tilanteessa läsnäolo, on tärkeää jo turvallisuudenkin kannalta." Stellberg huomauttaa, että positiivinen sisäinen puhe on kätevä työkalu, joka vaikuttaa kaikilla elämän osa-alueilla myönteisesti. Etenkin naisilla on tässä savottaa, sillä Stellbergin kokemuksen mukaan heillä sisäinen puhe on valitettavan usein negatiivisempaa kuin miehillä. Myös kulttuurilla on vaikutusta sisäiseen puheeseen. "Suomessa ei ole mitään urheilulajia, jossa ihmisen itsearvostusta ja positiivista mieltä sekä kehonkuvaa vahvistettaisiin säännönmukaisesti. Monessa muussa maassa itsearvostusta korostetaan." Ratsastuspelon ja kilpailujännityksen käsittely on Stellbergin mukaan vaikeaa. Hän lähestyykin asiaa ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Ratsastuspelko ja kilpailujännitys sisältävät voimakkaita tunteita, koska asioita tehdään mukavuusalueen ulkopuolella. "Kun pelkäät, et ole aktiivinen toimija", Stellberg sanoo. Urheilupsykologi työstää pelko- ja jännitysasiakkaidensa kanssa aktiivista otetta ja korostaa ennakointia jännityksen laukaisemisessa. Hän auttaa ihmisiä sanoittamaan asioita uudella tyylillä. "Sen sijaan, että hevosen selkään kiivetessä miettisi, mitä kauheaa kohta voi tapahtua, kannattaa ennakoida ja suunnitella tekemisiään. Esimerkiksi päättää, että aivan ensiksi kävelee pitkin ohjin rauhassa muutaman kierroksen. Ja sama kilpailujännityksessä: pitää aloittaa siitä, että ajattelee pääsevänsä, ei joutuvansa, kilpailuihin." Stellberg naurahtaa, että hevosihmiset ovat siitä jännittäviä, että ymmärtävät hevosen pelkoa ja sen, että hevosen pelon poistamiseksi pitää ennakoida ja harjoitella paljon. "Itsellekin vain sama tekniikka käyttöön!" Pelko on tabu ratsastusurheilussa. Stellberg toteaa, että kaikki eivät ehkä tästä syystä tunnista pelon tunnetta, vaikka syytä olisi, eikä pelossa ole mitään hävettävää. "Pelko pitää meistä huolta. Itse pelkään välillä hevosten kanssa toimiessani eri tilanteita, koska olen nelikymppinen, järkevä ihminen." Hän puhuu mielellään myös resilienssin eli ihmisen palautumis-, uudistumis- ja toipumiskyvyn tärkeydestä. "Hevosihmisillä resilienssiä tarvitaan paljon. Tässä lajissa ja ylipäätään hevosten kanssa toimiessa asiat eivät useinkaan mene, kuten on suunniteltu. Eteenpäin on jaksettava. Siinä resilienssin kehittäminen auttaa ja parantaa huimasti elämänlaatua." Myrkkyä elämänlaadulle ovat Stellbergin mukaan uhriutuminen ja toistuvasti suuttuminen. "Rakentava suhtautuminen, positiivinen sisäinen puhe ja asenteiden muuttaminen voivat huimasti parantaa resilienssiä ja sitä kautta elämän laatua." Itsekin hevosihmisenä Mia Stellberg toteaa, että eläinten kanssa harrastavan ja työskentelevän ihmisen on oltava tietoinen tunteistaan. "Tunteet pitää tunnistaa, että voi hallita niitä. Mielestäni hevonen on tässä asiassa maailman paras työkalu. Minulle hevoset ovat opettaneet itsestäni enemmän kuin yksikään ihminen.